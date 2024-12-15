Apple готовит революционный складной iPad: раскрыты детали и дата

Apple планирует выпустить складной iPad с экраном 18,8 дюйма без видимого изгиба примерно к 2028 году . Прототипы такого устройства уже созданы, и они представляют собой нечто вроде “двух iPad Pro, соединенных бок о бок".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих сайтов новостей в сфере бизнеса Bloomberg .

Что известно про складной iPad

Слухи о складном iPad ходят уже несколько лет. Среди недавних упоминается меньшая модель, которую Apple может представить в 2026 или 2027 году. Гурман также напоминает о концепции 20-дюймового гибридного устройства "iPad/MacBook”, описанной им в 2022 году.

Это устройство, скорее всего, не будет работать на macOS, но будет сочетать в себе элементы iPad и Mac. Предполагается, что к 2028 году iPadOS станет достаточно развитой, чтобы поддерживать приложения для macOS.

Поскольку современные Mac уже способны запускать приложения для iPhone и iPad, логично предположить, что в будущем эта возможность будет взаимной. Это также может повысить ценность устройства: если учесть, что 13-дюймовый iPad Pro сейчас стоит от 1400 долларов, цена на модель с удвоенной диагональю экрана будет более оправданной, если она сможет запускать macOS-приложения.

Гурман также подтверждает разработку складного iPhone, но его выход ожидается не ранее 2026 года. Его данные совпадают с недавними утечками о планах Apple, в том числе о выпуске складного iPad с экраном 18,8 дюйма, OLED MacBook Pro в 2026 году и обновлении MacBook Air до OLED-дисплеев в 2027 году.