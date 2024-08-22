Apple откладывает выпуск складного MacBook: новые сроки и подробности
Складываемый MacBook от Apple, о котором ходят слухи, не появится раньше конца 2027 или 2028 года из-за технических проблем, согласно последнему прогнозу аналитика Apple Мин-Чи Куо.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Что известно про складной Macbook
Предыдущие отчеты аналитика индустрии дисплеев Росса Янга, аналитика Haitong Джеффа Пу, корейского веб-сайта The Elec и самого Куо предполагали, что Apple разрабатывает полностью дисплейный складной ноутбук, который будет оснащен 20,2-дюймовым или 18,8-дюймовым экраном.
В сложенном состоянии ноутбук, по слухам, должен был быть полноразмерной экранной клавиатурой, которая бесшовно интегрирует опыт набора текста в сам дисплей.
В полностью разложенном состоянии устройство, как сообщалось, должно было функционировать как стандартный монитор. В сочетании с внешней клавиатурой он, по сути, превращался бы в широкоформатную настольную настройку.
Куо в мае заявил, что LG Display стремится начать массовое производство панелей дисплеев для MacBook с 20,2-дюймовым или 18,8-дюймовым складным экраном в четвертом квартале 2025 года. Однако в своем последнем посте на X (Twitter) он утверждает, что Apple отменила 20-дюймовый дизайн и теперь остановилась на размере дисплея 18,8 дюйма.
"Некоторые участники рынка ранее ожидали, что Apple выпустит складной iPad в 2025 году", - сказал Куо в своем последнем посте. "Но текущий опрос цепочки поставок показывает, что складной iPad не имеет видимости. Это также может быть связано с тем, что некоторые называют этот складной MacBook складным iPad".
Apple экспериментировала с различными устройствами со складными дисплеями, включая складной iPad и MacBook. Очевидно, MacBook уже является складным, но, как сообщается, Apple изучала форм-фактор MacBook с полностью дисплейным экраном, который не имеет стандартной клавиатуры.
Как может выглядеть устройство (иллюстративное фото: Astropad)
Когда выйдет складной Macbook
Аналитик дисплеев Росс Янг сказал в июле 2022 года, что Apple может выпустить на рынок какой-то складной ноутбук в 2026 или 2027 году, и остается неясным, будет ли такое устройство классифицироваться как Mac, iPad или что-то среднее между ними.
В мае аналитик Haitong Джефф Пу сказал, что первые складные устройства Apple достигнут массового производства в 2025 и 2026 годах, что подтверждается растущим количеством свидетельств о складных устройствах в цепочке поставок Apple.
В то время аналитик заявил, что Apple, вероятно, выпустит крупноформатный складной iPad или MacBook в этот период времени, прежде чем выпустить более высокообъемный складной iPhone в конце 2026 года.
Пу утверждал, что один складной Apple с 20,3-дюймовым дисплеем начнет производство в конце 2025 года, что было раньше, чем ожидалось ранее.
Однако позже Пу заявил, что он считает, что Apple присоединится к рынку складных устройств во втором квартале 2026 года из-за "проблем с долговечностью дисплея", отражая намерение Apple усовершенствовать складной дизайн.
Напомним, что Apple готовит революционный складной iPhone.
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