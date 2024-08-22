ua en ru
Чт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Apple откладывает выпуск складного MacBook: новые сроки и подробности

Четверг 22 августа 2024 17:45
UA EN RU
Apple откладывает выпуск складного MacBook: новые сроки и подробности Складной MacBook перенесли на 2027 год (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Складываемый MacBook от Apple, о котором ходят слухи, не появится раньше конца 2027 или 2028 года из-за технических проблем, согласно последнему прогнозу аналитика Apple Мин-Чи Куо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Что известно про складной Macbook

Предыдущие отчеты аналитика индустрии дисплеев Росса Янга, аналитика Haitong Джеффа Пу, корейского веб-сайта The Elec и самого Куо предполагали, что Apple разрабатывает полностью дисплейный складной ноутбук, который будет оснащен 20,2-дюймовым или 18,8-дюймовым экраном.

В сложенном состоянии ноутбук, по слухам, должен был быть полноразмерной экранной клавиатурой, которая бесшовно интегрирует опыт набора текста в сам дисплей.

В полностью разложенном состоянии устройство, как сообщалось, должно было функционировать как стандартный монитор. В сочетании с внешней клавиатурой он, по сути, превращался бы в широкоформатную настольную настройку.

Куо в мае заявил, что LG Display стремится начать массовое производство панелей дисплеев для MacBook с 20,2-дюймовым или 18,8-дюймовым складным экраном в четвертом квартале 2025 года. Однако в своем последнем посте на X (Twitter) он утверждает, что Apple отменила 20-дюймовый дизайн и теперь остановилась на размере дисплея 18,8 дюйма.

"Некоторые участники рынка ранее ожидали, что Apple выпустит складной ‌iPad‌ в 2025 году", - сказал Куо в своем последнем посте. "Но текущий опрос цепочки поставок показывает, что складной ‌iPad‌ не имеет видимости. Это также может быть связано с тем, что некоторые называют этот складной MacBook складным ‌iPad‌".

Apple экспериментировала с различными устройствами со складными дисплеями, включая складной iPad и MacBook. Очевидно, MacBook уже является складным, но, как сообщается, Apple изучала форм-фактор MacBook с полностью дисплейным экраном, который не имеет стандартной клавиатуры.

Apple откладывает выпуск складного MacBook: новые сроки и подробности

Как может выглядеть устройство (иллюстративное фото: Astropad)

Когда выйдет складной Macbook

Аналитик дисплеев Росс Янг сказал в июле 2022 года, что Apple может выпустить на рынок какой-то складной ноутбук в 2026 или 2027 году, и остается неясным, будет ли такое устройство классифицироваться как Mac, ‌iPad‌‌ или что-то среднее между ними.

В мае аналитик Haitong Джефф Пу сказал, что первые складные устройства Apple достигнут массового производства в 2025 и 2026 годах, что подтверждается растущим количеством свидетельств о складных устройствах в цепочке поставок Apple.

В то время аналитик заявил, что Apple, вероятно, выпустит крупноформатный складной ‌iPad‌ или MacBook в этот период времени, прежде чем выпустить более высокообъемный складной iPhone в конце 2026 года.

Пу утверждал, что один складной Apple с 20,3-дюймовым дисплеем начнет производство в конце 2025 года, что было раньше, чем ожидалось ранее.

Однако позже Пу заявил, что он считает, что Apple присоединится к рынку складных устройств во втором квартале 2026 года из-за "проблем с долговечностью дисплея", отражая намерение Apple усовершенствовать складной дизайн.

Напомним, что Apple готовит революционный складной iPhone.

У нас также есть материал про смартфон-раскладушку с двумя экранами, который дешевле iPhone 15 и Galaxy S24.

Читайте РБК-Украина в Google News
MacBook Apple
NEWS
Путин назвал курский прорыв "ситуацией". Минобороны РФ показало, где "бомбят" свою же территорию
Путин назвал курский прорыв "ситуацией". Минобороны РФ показало, где "бомбят" свою же территорию