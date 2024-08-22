Apple откладывает выпуск складного MacBook: новые сроки и подробности

Складываемый MacBook от Apple, о котором ходят слухи, не появится раньше конца 2027 или 2028 года из-за технических проблем, согласно последнему прогнозу аналитика Apple Мин-Чи Куо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Что известно про складной Macbook

Предыдущие отчеты аналитика индустрии дисплеев Росса Янга, аналитика Haitong Джеффа Пу, корейского веб-сайта The Elec и самого Куо предполагали, что Apple разрабатывает полностью дисплейный складной ноутбук, который будет оснащен 20,2-дюймовым или 18,8-дюймовым экраном.

В сложенном состоянии ноутбук, по слухам, должен был быть полноразмерной экранной клавиатурой, которая бесшовно интегрирует опыт набора текста в сам дисплей.

В полностью разложенном состоянии устройство, как сообщалось, должно было функционировать как стандартный монитор. В сочетании с внешней клавиатурой он, по сути, превращался бы в широкоформатную настольную настройку.

Куо в мае заявил, что LG Display стремится начать массовое производство панелей дисплеев для MacBook с 20,2-дюймовым или 18,8-дюймовым складным экраном в четвертом квартале 2025 года. Однако в своем последнем посте на X (Twitter) он утверждает, что Apple отменила 20-дюймовый дизайн и теперь остановилась на размере дисплея 18,8 дюйма.

"Некоторые участники рынка ранее ожидали, что Apple выпустит складной ‌iPad‌ в 2025 году", - сказал Куо в своем последнем посте. "Но текущий опрос цепочки поставок показывает, что складной ‌iPad‌ не имеет видимости. Это также может быть связано с тем, что некоторые называют этот складной MacBook складным ‌iPad‌".

Apple экспериментировала с различными устройствами со складными дисплеями, включая складной iPad и MacBook. Очевидно, MacBook уже является складным, но, как сообщается, Apple изучала форм-фактор MacBook с полностью дисплейным экраном, который не имеет стандартной клавиатуры.

Как может выглядеть устройство (иллюстративное фото: Astropad )

Когда выйдет складной Macbook

Аналитик дисплеев Росс Янг сказал в июле 2022 года, что Apple может выпустить на рынок какой-то складной ноутбук в 2026 или 2027 году, и остается неясным, будет ли такое устройство классифицироваться как Mac, ‌iPad‌‌ или что-то среднее между ними.

В мае аналитик Haitong Джефф Пу сказал, что первые складные устройства Apple достигнут массового производства в 2025 и 2026 годах, что подтверждается растущим количеством свидетельств о складных устройствах в цепочке поставок Apple.

В то время аналитик заявил, что Apple, вероятно, выпустит крупноформатный складной ‌iPad‌ или MacBook в этот период времени, прежде чем выпустить более высокообъемный складной iPhone в конце 2026 года.

Пу утверждал, что один складной Apple с 20,3-дюймовым дисплеем начнет производство в конце 2025 года, что было раньше, чем ожидалось ранее.

Однако позже Пу заявил, что он считает, что Apple присоединится к рынку складных устройств во втором квартале 2026 года из-за "проблем с долговечностью дисплея", отражая намерение Apple усовершенствовать складной дизайн.