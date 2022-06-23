Євробачення 2023 точно не пройде в Україні: у EBU пояснили рішення

Євробачення 2023 не відбудеться в Україні навіть після звернення української сторони до Європейського мовника щодо перегляду такої категоричної позиції. Разом з тим, не факт, що пісенний конкурс пройде у Британії, як повідомлялося раніше.

Про це йдеться у новій заяві EBU, яка була оприлюднена 23 червня.

Чому Україна не зможе прийняти Євробачення 2023

У заяві Європейського мовного союзу йдеться про те, що організація "повністю розуміє розчарування, з яким було зустріте оголошення про те, що пісенний конкурс Євробачення 2023 не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року".

"Рішення керувалося відповідальністю Європейської мовної спілки щодо забезпечення виконання умов для гарантування безпеки всіх, хто працює та бере участь у заході", - відзначили організатори, додавши, що мова йде про безпеку більше 10 тисяч задіяних у проведенні конкурсу людей, а також щонайменше 30 тисяч меломанів з усього світу.

"Їхня безпека і благополуччя – наше головне завдання", - пояснили організатори.

Також у EBU звернули увагу на те, що згідно з правилами конкурсу його можна перенести в іншу країну, якщо присутні форс-мажорні ситуації, зокрема - триваюча війна.

Організатори побоюються повітряних атак зі сторони російського агресора, які можуть спричинити значні втрати.

"Згідно з вердиктами незалежних експертів з питань безпеки, ризик масових жертв внаслідок конфлікту, що триває, є "високий", - кажуть у EBU.

"Ми також звернули увагу на коментарі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може тривати роки", - додали у спілці.

"Ми також звернули увагу на те, що, за нашою поточною інформацією, протягом 2023 року в Україні не планується жодних великих міжнародних концертних заходів", - ниють організатори Євробачення.

Де ж пройде Євробачення 2023?

Цікаво, що Євробачення 2023 не зможе пройти навіть у Польщі або ж іншій сусідній з Україною державі. На думку організаторів конкурсу, "технічні характеристики пропонованих місць та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам".

Таким чином Європейська спілка радіомовлення і телебачення "з жалем прийняла рішення перенести подію в іншу країну та продовжить дискусії щодо пошуку відповідного місця для Євробачення наступного року".

"Ми будемо раді продовжувати співпрацю з UA:Суспільним щодо усіх цих питань", - резюмували організатори пісенного дійства.

Скандал довкола Євробачення 2023

Нагадаємо, нещодавно рішення EBU щодо переносу конкурсу до Великої Британії викликало великий резонанс у суспільстві.

Зокрема, організатори конкурсу звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

У повідомленні Європейського мовного союзу йдеться, що конкурс в наступному році не може бути проведений в Україні через війну.

Тому EBU почне переговори з британським BBC про потенційне проведення конкурсу пісні Євробачення 2023 року в Сполученому Королівстві.

Зазначимо, що англійський співак Сем Райдер із піснею Space Man набрав 466 балів і посів друге місце.

Українська сторона опротестувала таке рішення. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що Україна вимагатиме перегляду рішення Європейського мовного союзу щодо неможливості проведення Євробачення 2023 на українській території і перенесення конкурсу до Великобританії.

Він оприлюднив спільну заяву з Олегом Псюком (Kalush Orchestrа), переможницею Євробачення 2004 Русланою Лижичко та головою правління АТ "НСТУ" Миколою Чернотицьким.

За словами Ткаченко, Україну поставили перед фактом, і жодних перемовин не було. Він додав, що всі умови та гарантії "по безпекових нормах" надані, як і ймовірні місця для проведення конкурсу.

Навіть Борис Джонсон заявив, що саме наша країна повинна приймати Євробачення 2023. Він казав, що конкурс можна провести в будь-якому безпечному місті України.