Українським артистам заборонили брати участь у Нацвідборі на Євробачення 2020: названа причина

Нацвідбір на Євробачення 2020 стартував (фото: СТБ)

Коли пройде Нацвідбір на Євробачення 2020, чи буде Сергій Притула ведучим шоу і чому YUKO не зможе взяти участь - читайте на Styler

Нацвідбір на Євробачення 2020 стартував 16 жовтня - з сьогоднішнього дня українським артистам можна надсилати анкети на участь. Як і в минулі роки конкурс організовують телеканали СТБ та UA: Перший.

Відзначимо, що далеко не всі українські співаки і групи зможуть поборотися за право представляти Україну на престижному конкурсі, який вже 65-й раз пройде з 12 по 16 травня 2020 року у місті Роттердам (Нідерланди).

Справа в тому, що в правилах Нацвідбору після минулорічного скандалу з MARUV з'явився пункт, який стосується виступів конкурсантів у країні-агресорі. Так, учасником Національного відбору не зможе бути артист, який давав концерти в Росії з 2014 року, в'їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України та анонсуватиме виступ у РФ під час відбору.

SunSay виступав у Москві в 2018 році

"Євробачення - особливий пісенний конкурс, бо він не тільки про музику, це про можливість представити свою країну в світі. Тому для нас, як для Суспільного мовника України, важливо організувати відбір спільно з СТБ таким чином, щоб представником України був не лише талановитий і яскравий артист, а й той, хто цілковито розуміє цю відповідальність, поділяє позицію та цінності українського суспільства і готовий дотримуватись правил конкурсу; той, хто зможе якнайкраще представити нашу країну на міжнародній арені", - підкреслив голова правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія

Таким чином, такі виконавці, як ANNA-MARIA, Саша Пашков, ISAAC, Галина Безрук, Анастасія Прудіус, The Pringlez, YUKO, Іван Дорн, SunSay, "Счастливые люди", ЛУНА і багато інших не зможуть потрапити на Євробачення від України.

ANNA MARIA на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі

Додамо, що прийом заявок від виконавців триватиме до 25 грудня. Телевізійні півфінали пройдуть 8 і 15 лютого, а фінал, під час якого Україна назве свого представника на Євробаченні 2020, відбудеться 22 лютого.

Музичним продюсером Національного відбору залишається Руслан Квінта. А ведучим прямих ефірів стане всіма улюблений Сергій Притула.

Сергій Притула у Нацвідборі на Євробачення (фото: РБК-Україна)