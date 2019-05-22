Євробачення 2019: результати конкурсу раптово змінилися

Організатори Євробачення 2019 переглянули підсумки міжнародного пісенного конкурсу та повідомили про помилку. Про це повідомляє видання РБК.ru з посиланням на заяву Європейського мовного союзу (EBC).

Європейський мовний союз повідомив, що відбулася людська помилка, через яку довелося переглянути нарахування балів учасників Євробачення. Помилка сталася через те, що журі з Білорусії розкрило результати свого голосування.

На першу трійку переможців перерозподіл балів не вплинув, хоча кількість голосів у них змінилася.

Нідерланди, як і раніше, на першому місці, тільки у Дункана Лоуренса стало на 7 балів і більше в сумі – 498 балів.

Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)

Італія залишилася на другому місці і отримала +7 голосів – 472 бали у сумі.

Представник Росії отримав +1 бал і в сумі – 370 балів.

Швеція піднялася з шостого місця на п'яте, обігнавши Норвегію. Північна Македонія перемістилася на сьому позицію, змістивши з неї Азербайджан. А Білорусія обігнала Німеччину і перемістилася на 24 місце.

Журі з Білорусії було розпущено, так як вони розкрили результати свого голосування у першому півфіналі, що суперечить правилам "Євробачення".

Нагадаємо, фінал Євробачення 2019 відбувся в Тель-Авіві, Ізраїль, 18 травня. Перше місце зайняв представник Нідерландів Дункан Лоренс, друге місце – учасник з Італії Mahmood, а на третьому місці – представник Росії Сергій Лазарєв.

Також ми повідомляли про те, що на Євробаченні 2019 вибухнув скандал через пісню переможця Дункана Лоуренса.