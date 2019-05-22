Евровидение 2019: результаты конкурса внезапно изменились

Организаторы Евровидения 2019 пересмотрели итоги международного песенного конкурса и сообщили об ошибке. Об этом сообщает издание РБК.ru со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (EBC).

Европейский вещательный союз сообщил, что произошла человеческая ошибка, из-за которой пришлось пересмотреть начисление баллов участникам Евровидение. Ошибка произошла из-за того, что жюри из Белоруссии раскрыло результаты своего голосования.

На первую тройку победителей перераспределение баллов не повлияло, хотя количество голосов у них изменилось.

Нидерланды по-прежнему на первом месте, только у Дункана Лоуренса стало на 7 баллов больше и в сумме – 498 баллов.

Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)

Италия осталась на втором месте и получила также +7 голосов – 472 балла в сумме.

Представитель России получил +1 балл и в сумме – 370 баллов.

Швеция поднялась с шестого места на пятое, обогнав Норвегию. Северная Македония переместилась на седьмую позицию, сместив с нее Азербайджан. А Белоруссия обогнала Германию и переместилась на 24 место.

Жюри из Белоруссии было распущено, так как они раскрыли результаты своего голосования в первом полуфинале, что противоречит правилам Евровидения.

Напомним, финал Евровидение 2019 прошел в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая. Первое место занял представитель Нидерландов Дункан Лоренс, второе место – участник из Италии Mahmood, а на третьем месте – представитель России Сергей Лазарев.

Также мы сообщали о том, что на Евровидении 2019 разразился скандал из-за песни победителя Дункана Лоуренса.