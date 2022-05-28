У Європі вигадали, як водіям економити паливо: витрата на 20-25% менше

Дефіцит бензину і дизельного палива виник не тільки в Україні після знищення російськими окупантами нафтобаз і НПЗ. Країни ЄС також готуються до дефіциту - але пов'язано це з наміром відмовитися від нафти з РФ до кінця року. Європейці зараз обговорюють способи , як водії зможуть економити пальне.

Які варіанти пропонуються європейським власникам автотранспорту - читайте в матеріалі нижче.

Щоб скоротити витрату палива, президент великого автомобільного клубу Німеччини Allgemeiner Deutscher Automobil-Club Крістіан Райніке і віце-президент ADAC Герхард Хіллебранд закликали обмежувати швидкість, їздити плавно й економічно, здійснювати тільки ті поїздки на автомобілі, які дійсно необхідні.

"Якщо більш як 21 мільйон учасників стануть більш усвідомлено ставитися до витрати палива, ми обов'язково побачимо ефект", - йдеться у їх відкритому листі до членів ADAC, передає FIA.

Зараз в Євросоюзі проводять відповідні консультації з країнами-членами - пропонується обмежити швидкість до 100 км/год.

Нещодавно Європейська рада з безпеки на транспорті (ETSC) схвалила нові рекомендації Європейської комісії для місцевої, регіональної і національної влади щодо зниження швидкості на автомагістралях і в міських районах.

"Зниження швидкості на наших дорогах допоможе Європі відмовитися від російської нафти, врятує життя і зменшить шкідливе забруднення; ми тепло вітаємо ці рекомендації. Але тепер все більше урядів, регіонів і міст мають швидко вжити заходів", - цитує директора з політики ETSC Еллен Таунсенд прес-служба організація.

Зауважується, що є кілька прецедентів щодо таких обмежень швидкості в ЄС.

Так, 2 роки тому Нідерланди знизили обмеження швидкості на автомагістралях до 100 км/год в денний час, щоб скоротити викиди забруднюючих речовин. Автомобіль, що рухається зі швидкістю 120 км/год, споживає приблизно на 20% більше палива, ніж при швидкості 100 км/год.

Знижені обмеження швидкості на шосе можуть доповнюватися більш низькими швидкостями на сільських і міських дорогах для досягнення аналогічних переваг.

Коли Швеція рекласифікувала обмеження швидкості на своїй мережі сільських доріг для забезпечення безпеки, захисту навколишнього середовища та інших цілей, транспортна адміністрація країни оцінила повне дотримання вимог як скорочення летальних ДТП на 150 випадків на рік і скорочення викидів вуглекислого газу на 700 тисяч тонн автомобілями.

Брюссель і Париж нещодавно знизили обмеження швидкості в містах до 30 км/год. Аналіз, проведений в Брюсселі, показав, що викиди токсичних речовин і кількість аварій знизилися з моменту введення нижньої межі, а час у дорозі практично не змінився.

Дослідження, проведені у Великій Британії, показали, що ці нижчі швидкості згладжують додаткове прискорення, необхідне для руху з частими зупинками, і можуть знизити викиди CO2 і, отже, витрата палива зменшувалася на 25% для звичайних авто.

Було підраховано, що зниження середньої швидкості в ЄС всього на 1% може врятувати 2100 життів на рік.

А ось на думку міністра енергетики Люксембургу Клода Тюрмеса, щоб знизити залежність від російської енергії у всіх країнах ЄС слід прийняти заборону на в'їзд автомобілів у великі міста у вихідні, а ще - дозволити віддалену роботу 2 дні на тиждень, пише Luxembourg Times.

Чиновник переконаний, що в ЄС слід здійснити загальноєвропейське скоординоване обмеження швидкості.

Додамо, що чимало європейських водіїв і так самостійно знижують швидкість їзди на фоні зростання цін на паливо.