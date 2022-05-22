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Нові "закладки"? В Україні шахраї придумали нову аферу з бензином

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Неділя 22 травня 2022 12:10
Нові "закладки"? В Україні шахраї придумали нову аферу з бензином Фото: аферисти обманюють українців з бензином (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дефіцит бензину в Україні триває. Використовуючи це шахраї вигадують нові способи нажитися на проблемі українців з пальним.

Так, в деяких Telegram-каналах, де пишуть водії, з'являються оголошення про так звані закладки з паливом. Про це пише "Телеграф".

Шахраї пропонують людям купити бензин по 50 гривень за літр. Пальне буде заховано у вигляді скарбу.

У чому полягає схема розводу

Покупець зобов'язується замовити не менше 15 літрів палива по 50 гривень за літр і вказує вулицю, де хотів би отримати паливо. Своєю чергою продавець обіцяє протягом 2-3 годин привезти паливо і не далі 2 км від вказаної адреси закласти "скарб" з бажаним бензином і відправити на телефон смс з описом місця, де він лежить.

Мінімальне замовлення 15 літрів. Передбачається, що бензин буде в каністрі.

Нові &quot;закладки&quot;? В Україні шахраї придумали нову аферу з бензином

Нові &quot;закладки&quot;? В Україні шахраї придумали нову аферу з бензином

Шахраї прорахувалися

Відзначимо, що в останні дні каністри під бензин стали ТОП-оголошенням на сервісі Olx.ua, де за 20-літрову ємність просять мінімум 250 гривень, а подекуди 500-700, 1600 гривень і навіть більше.

Якщо порахувати, то замовляючи мінімум 15 літрів палива по 50 гривень, ви знаходите їх в ємності, вартість якої становить мінімум 250 гривень, а насправді швидше за все ще більше. Тобто за 15 літрів палива продавці отримують по суті всього 500 гривень.

Як ми раніше писали, водіям пояснили, чому не варто заправляти авто "до повного".

Раніше ми повідомляли, як економити бензин.

Також ми писали, яким бензином категорично не можна заправляти автомобіль.

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