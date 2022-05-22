Нові "закладки"? В Україні шахраї придумали нову аферу з бензином

Дефіцит бензину в Україні триває. Використовуючи це шахраї вигадують нові способи нажитися на проблемі українців з пальним.

Так, в деяких Telegram-каналах, де пишуть водії, з'являються оголошення про так звані закладки з паливом. Про це пише "Телеграф".

Шахраї пропонують людям купити бензин по 50 гривень за літр. Пальне буде заховано у вигляді скарбу.

У чому полягає схема розводу

Покупець зобов'язується замовити не менше 15 літрів палива по 50 гривень за літр і вказує вулицю, де хотів би отримати паливо. Своєю чергою продавець обіцяє протягом 2-3 годин привезти паливо і не далі 2 км від вказаної адреси закласти "скарб" з бажаним бензином і відправити на телефон смс з описом місця, де він лежить.

Мінімальне замовлення 15 літрів. Передбачається, що бензин буде в каністрі.

Шахраї прорахувалися

Відзначимо, що в останні дні каністри під бензин стали ТОП-оголошенням на сервісі Olx.ua, де за 20-літрову ємність просять мінімум 250 гривень, а подекуди 500-700, 1600 гривень і навіть більше.

Якщо порахувати, то замовляючи мінімум 15 літрів палива по 50 гривень, ви знаходите їх в ємності, вартість якої становить мінімум 250 гривень, а насправді швидше за все ще більше. Тобто за 15 літрів палива продавці отримують по суті всього 500 гривень.