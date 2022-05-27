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Їздити повільніше. У ЄС вивчають оригінальний спосіб знизити споживання нафти

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П'ятниця 27 травня 2022 06:41
Їздити повільніше. У ЄС вивчають оригінальний спосіб знизити споживання нафти Дорога в Німеччині (Фото: globeecho.com)
Автор: Константин Широкун

Брюссель на рівні консультацій розглядає можливість масового обмеження швидкісного режиму, щоб скоротити споживання палива в умовах енергетичного дефіциту, що насувається. Пропозиція отримала широку критику з боку німецьких автомобільних асоціацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.Sk.

У Брюсселі очікують, що обмеження максимальної швидкості в містах і на трасах зменшить споживання бензину і дизельного палива. В якості ймовірного сценарію розглядається введення тимчасових обмежень. Передбачається, що першими нове обмеження можуть відчути водії Австрії та Німеччини, де існують магістралі без швидкісного ліміту. На автобанах в цих країнах можуть ввести обмеження в 130 км/год.

Своєю чергою, аналіз дорожнього руху в Німеччині показав, що введення таких заходів дасть дуже обмежений результат. Майже 80% водіїв не їздять швидше 130 км/год і тільки два відсотки їздять швидше 160 км/год.Об'єднання власників електромобілів в Німеччині, Франції, Люксембурзі та інших європейських країнах ратують за зниження швидкісного ліміту до 100 км / год і масового переведення співробітників на віддалену форму зайнятості.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може статися до кінця цього місяця.

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