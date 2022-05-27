Кабмін знайшов вихід із паливної кризи: де братимуть бензин

Кабінет міністрів вирішив закупити нафтопродукти за кордоном та направити їх на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву. Замовником буде "Укрзалізниця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля .

"У зв’язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку прийнято проект постанови щодо здійснення їх публічних закупівель в умовах воєнного стану", - написав він

Документом передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

"Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву", - повідомив прем’єр.