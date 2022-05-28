В Европе придумали, как водителям экономить топливо: расход на 20-25% меньше

Дефицит бензина и дизельного топлива возник не только в Украине после уничтожения российскими оккупантами нефтебаз и НПЗ. Страны ЕС также готовятся к дефициту - но связано это с намерением отказаться от нефти из РФ до конца года. Европейцы сейчас обсуждают способы , как водители смогут экономить горючее.

Чтобы сократить расход топлива, президент крупного автомобильного клуба Германии Allgemeiner Deutscher Automobil-Club Кристиан Райнике и вице-президент ADAC Герхард Хиллебранд призвали ограничивать скорость, ездить плавно и экономично, совершать только те поездки на автомобиле, которые действительно необходимы.

"Если более 21 миллиона участников станут более осознанно относиться к расходу топлива, мы обязательно увидим эффект", - говорится в их открытом письме к членам ADAC, передает FIA.

Сейчас в Евросоюзе проводят соответствующие консультации со странами-членами - предлагается ограничить скорость до 100 км/ч.

Недавно Европейский совет по безопасности на транспорте (ETSC) одобрил новые рекомендации Европейской комиссии для местных, региональных и национальных властей по снижению скорости на автомагистралях и в городских районах.

"Снижение скорости на наших дорогах поможет Европе отказаться от российской нефти, спасет жизни и уменьшит вредное загрязнение; мы тепло приветствуем эти рекомендации. Но теперь все больше правительств, регионов и городов должны быстро принять меры", - цитирует директора по политике ETSC Эллен Таунсенд пресс-служба организации.

Отмечается, что есть несколько прецедентов по таким ограничениям скорости в ЕС.

Так, 2 года назад Нидерланды снизили ограничение скорости на автомагистралях до 100 км/ч в дневное время, чтобы сократить выбросы загрязняющих веществ. Автомобиль, движущийся со скоростью 120 км/ч, потребляет примерно на 20% больше топлива, чем при скорости 100 км/ч.

Сниженные ограничения скорости на шоссе могут дополняться более низкими скоростями на сельских и городских дорогах для достижения аналогичных преимуществ.

Когда Швеция реклассифицировала ограничения скорости на своей сети сельских дорог для обеспечения безопасности, защиты окружающей среды и других целей, транспортная администрация страны оценила полное соблюдение требований как сокращение летальных ДТП на 150 случаев в год и сокращение выбросов углекислого газа на 700 тысяч тонн автомобилями.

Брюссель и Париж недавно снизили ограничение скорости в городах до 30 км/ч. Анализ, проведенный в Брюсселе, показал, что выбросы токсичных веществ и количество аварий снизились с момента введения нижнего предела, а время в пути практически не изменилось.

Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что эти более низкие скорости сглаживают дополнительное ускорение, необходимое для движения с частыми остановками, и могут снизить выбросы CO2 и, следовательно, расход топлива уменьшался на 25% для обычных авто.

Было подсчитано, что снижение средней скорости в ЕС всего на 1% может спасти 2100 жизней в год.

А вот по мнению министра энергетики Люксембурга Клода Тюрмеса, чтобы снизить зависимость от российской энергии во всех странах ЕС следует принять запрет на въезд автомобилей в крупные города по выходным, а еще - разрешить удаленную работу 2 дня в неделю, пишет Luxembourg Times.

Чиновник убежден, что в ЕС следует совершить общеевропейское скоординированное ограничение скорости.

Добавим, что многие европейские водители и так самостоятельно снижают скорость езды на фоне роста цен на топливо.