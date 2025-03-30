Кондратюк честно сказал, победят ли Ziferblat на "Евровидении": "Буду удивлен" (видео)

Продюсер Игорь Кондратюк высказался о группе Ziferblat, которая в этом году представит Украину на "Евровидении". Когда-то он назвал выступление музыкантов "бредом", это было много лет назад, а сейчас его мнение изменилось.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) о шансах Ziferblat на победу Кондратюк рассказал в интервью на "Рандеву с Яниной Соколовой", которое уже вышло на YouTube.

По словам продюсера, когда группа впервые выступала на "Х-Факторе", то он действительно не оценил их песню.

"В момент, когда они выступали, мне показалось, что это бред. Значит, до них были лучшие и после них были лучшие. Главное, что ребята передумали и после этого доказали мне, что то, что тогда было с ними - было или очень сыро, или я не с той ноги встал, или что-то еще", - пояснил Кондратюк.

Что касается шансов на победу, то ведущий не скрывает, что у Ziferblat интересная песня. Но она, считает Кондратюк, сложная.



Кондратюк высказался о Ziferblat (фото: РБК-Украина)

"Сложно сказать. У них достаточно сложная, для того, чтобы быть шлягером, песня. Там несколько раз меняется темп, несколько раз там какие-то бриджи. Она интересная с точки зрения музыкальной, и они, ребята, неплохие. Но я буду удивлен, если они поднимутся высоко", - считает продюсер.

По словам Кондратюка, группа может "занизить" профессиональное жюри. Впрочем, он надеется, что Ziferblat все же победят.

"Традиционно, последние три года, на "Евровидении" зрители - так называемые домохозяйки, проголосуют за Украину. Потому что они просто поддерживают, у них сердце все-таки лежит к жертве, а не к агрессору", - считает продюсер.

Что Кондратюк говорил о Ziferblat

В интервью РБК-Украина продюсер отмечал, что советовал бы группе изменить свое название.

"Я рекомендую ребятам изменить первую букву в названии группы, ведь буква 'Z' во время войны воспринимается как символ русского фашизма", - заявил продюсер.

Сами же участники Ziferblat уже комментировали свое выступление на "Х-Факторе" и отметили, что не обижены на критику Кондратюка.

"Это было давно и неправда. Если серьезно, то это же шоу. Фраза Игоря "черти шо" стала мемом, что нас вполне устраивало. Не забывайте, что в каждой такой программе есть своя определенная драматургия и роли, на которые ты соглашаешься, принимая в ней участие. На самом деле я не думаю, что мы ему настолько не понравились. Но каждый из жюри играл свою роль, поэтому без обид", - говорили артисты.

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