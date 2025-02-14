Евровидение-2025: Украина займет 16 место, по мнению букмекеров

Сейчас наибольшие шансы на победу на Евровидении-2025 имеют представители Швеции с вероятностью 12%.

Черногория, которая возвращается к конкурсу после двухлетней паузы, имеет лишь 1% шансов на победу.

А вот Украина занимает 16 место в рейтинге букмекеров.

Прогноз на Евровидение-2025 от букмекеров

Швеция Финляндия Франция Израиль Бельгия Италия Эстония Чехия Португалия Германия

Прогноз на Евровидение-2025 от букмекеров (скриншот)

Следует учесть, что текущие прогнозы букмекеров могут измениться, поскольку еще многие страны не представили своих участников и конкурсные песни.

Напомним, в прошлом году победу на Евровидении одержали представители Швейцарии, группа Nemo с песней "The Code". Поэтому в 2025 году песенный конкурс состоится в городе Базель.

Ведущими Евровидения-2025 будут комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, телеведущая и певица Мишель Гунцикер, а также телеведущая и певица Сандра Штудер.

Основной локацией станет арена St. Jakobshalle, а также в Базеле построят Arena Plus - специальное пространство для публичного просмотра шоу.

Полуфиналы конкурса состоятся 13 и 15 мая, а финал - 17 мая.