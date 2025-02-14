Євробачення-2025: Україна посяде 16 місце, на думку букмекерів

Наразі найбільші шанси на перемогу на Євробаченні-2025 мають представники Швеції з ймовірністю 12%.

Чорногорія, яка повертається до конкурсу після дворічної паузи, має лише 1% шансів на перемогу.

А ось Україна займає 16 місце в рейтингу букмекерів.

Прогноз на Євробачення-2025 від букмекерів

Швеція Фінляндія Франція Ізраїль Бельгія Італія Естонія Чехія Португалія Німеччина

Прогноз на Євробачення-2025 від букмекерів (скріншот)

Слід врахувати, що поточні прогнози букмекерів можуть змінитися, оскільки ще багато країн не представили своїх учасників та конкурсні пісні.

Нагадаємо, минулого року перемогу на Євробаченні здобули представники Швейцарії, група Nemo з піснею "The Code". Тому у 2025 році пісенний конкурс відбудеться в місті Базель.

Ведучими Євробачення-2025 будуть комікеса та телеведуча Гейзел Брюґґер, телеведуча та співачка Мішель Гунцікер, а також телеведуча і співачка Сандра Штудер.

Основною локацією стане арена St. Jakobshalle, а також у Базелі збудують Arena Plus - спеціальний простір для публічного перегляду шоу.

Півфінали конкурсу відбудуться 13 та 15 травня, а фінал - 17 травня.