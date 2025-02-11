На Евровидении-2025 споют "советскую" песню: в России "воют" от радости

На Евровидении-2025 Ирландию представит норвежская певица EMMY с треком "Laika Party", автором которой является бывшая россиянка Лариса Тормей. Этот факт радостно восприняли пропагандисты в РФ.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, нужно ли переживать из-за этого и как Тормей относится к войне и россиянам.

Что известно о песне "Laika Party"

Песня, которая победила в ирландском отборе на Евровидение-2025 по результатам как и зрительского голосования, так и жюри, рассказывает о советской собаке-космонавте Лайке - первом животном, выведенном на околоземную орбиту, которая была запущена в космос 3 ноября 1957 года на корабле "Спутник-2".

И хотя эта композиция имеет довольно веселую мелодию, и под нее можно танцевать, однако в ней поется о смерти Лайки, которая погибла на корабле через 5-7 часов после старта полета от стресса и перегрева. Однако EMMY все же верит, что "Лайка никогда не погибала", и "каждый вечер танцует между звезд".

Некоторые еврофаны пишут в комментариях к композиции, что это "самая мрачная" песня, которую им приходилось когда-либо слышать на песенном конкурсе.

"Эта песня основана на реальной истории о маленькой собачке Лайке, которая полетела в космос раньше людей. Этим немного танцевальным и позитивным треком мы хотим почтить ее память", - говорит один из композиторов песни.

Интересно, что эту песню "для чествования памяти маленькой собачки Лайки, которая полетела в космос раньше людей" вместе с командой норвежских авторов написала ирландская певица, сонграйтер и композитор Лариса Тормей, которая родилась в России, однако переехала в Европу 20 лет назад. И это не осталось незамеченным в РФ. Лариса Тормей и EMMY (фото: instagram.com/larissa.tormey)

Реакция россиян на песню про Лайку

Одним из тех, кто "громче всех" отреагировал на то, что на конкурсе в Базеле зазвучит такая "советская" песня, стал пропагандист Андрей Малахов.

"Отмена российской культуры отменяется. Звезда ирландской кантри-музыки Лариса Тормей, родившаяся в Советском Союзе и вышедшая замуж за фермера (это вам не гид по аллигаторам, как у Ланы Дель Рей, но тоже неплохо), написала песню, посвященную первой собаке-космонавту Лайке и ее полету! Эта композиция будет представлять Ирландию на предстоящем конкурсе "Евровидение" в Базеле", - написал он в своем Telegram-канале.

Обычные россияне тоже изрядно радуются этому факту.

Круто! Единственная нормальная песня на Евровидении за последние лет 10!

Смотреть все равно не буду, но желаю Ирландии победы!

Таких добрых и светлых песен не хватает миру. Желаю ей победить

Наконец-то хорошая песня без пропаганды сатанизма и содомии!

Заметим, что в феврале 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) исключил российских вещателей из организации, что автоматически лишило страну права участвовать в Евровидении. EBU аргументировала свое решение тем, что участие России нанесет ущерб репутации конкурса и противоречит его ценностям, среди которых - объединение людей через музыку.

Недавно так называемый президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении конкурса "Интервидение", который в советские времена считался неким ответом СССР на Евровидение. Оно должно состояться в Москве в этом году и, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "пройдет без извращений".

Кто такая Лариса Тормей

Лариса Тормей родилась в Башкортостане до развала СССР.

В интервью журналу RGM она говорила, что ее "мама из Белоруссии, а папа из Татарстана, и они оба не говорили на русском языке студенческого возраста".

В начале 90-х годах много гастролировала, имела собственную музыкальную школу для одаренных детей. В 2001 году переехала в Ирландию. С тех пор выпустила несколько музыкальных альбомов в жанрах кантри, фолк и поп. Женщина говорит, что черпает вдохновение в богатых традициях ирландской народной музыки.

Лариса Тормей (фото: instagram.com/larissa.tormey)

Кроме довольно успешной сольной карьеры она является известным автором песен: пишет музыку для участников нацотбора на Евровидение, исполнителей в стилях K-Pop, EDM и тому подобное.

Лариса поддерживает Украину. В 2022 году организовывала в Ирландии концерты, собирая деньги на помощь украинцам.

"Мое сердце обливается кровью за всех тех людей, которые вынуждены бежать из Украины со своим имуществом в маленьком чемодане. Это шокирующе. Этого никогда не должно было произойти в наше время", - говорила она в интервью изданию Sunday World.

Лариса Тормей (фото: instagram.com/larissa.tormey)

Она говорила, что в последний раз, когда была в РФ, то была "очень поражена молодым поколением".

"Я подумала: как это прекрасно - это новое светлое будущее для России. А сейчас... Я шокирована, глядя на то, что сейчас происходит... Ужасно видеть, как страна возвращается к старым временам", - сказала она о россиянах.

Лариса Тормей (фото: instagram.com/larissa.tormey)