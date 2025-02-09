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Ziferblat впервые сказали, зачем едут на "Евровидение"

Воскресенье 09 февраля 2025 21:11
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Ziferblat впервые сказали, зачем едут на "Евровидение" Ziferblat (фото предоставлено артистами)
Автор: Полина Иваненко

Музыканты группы Ziferblat, победившей в Нацотборе на "Евровидение", впервые после финала сказали, каким будет их главный месседж. Артисты хотят не только выступить, но и донести всему миру важные смыслы.

Об этом Ziferblat рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

Каким будет главный месседж Ziferblat

"Сцена Евровидения - это больше, чем просто выступление. Это голос, который могут услышать миллионы. И наш главный месседж - напомнить миру, что война в Украине продолжается. Люди привыкают, устают, но для нас эта борьба не заканчивается ни на миг. Нам нужна поддержка, понимание, эмпатия". - рассказали музыканты.

Кроме этого, участники группы хотят обратиться ко всем украинцам. К тем, которые остаются дома, и к тем, кому пришлось уехать за границу.

"Мы также обращаемся к украинцам, которые оказались за пределами своей страны. Многие из них чувствуют одиночество и недостаток единства. Мы хотим сказать им: вы не одни. Наше выступление - это не просто музыка, а диалог с теми, кто вынужден был уехать, и с миром, который должен слышать нас", - объяснили Ziferblat.

"И, конечно, это еще один способ показать, что Украина продолжает творить даже в самые темные времена. Мы живем музыкой, мы делаем ее особенной, и даже сейчас, когда идет самая кровавая за 80 лет война, мы не перестаем звучать", - добавили они.

Как Ziferblat выступил на Нацотборе

Напомним, артисты выходить на сцену под номером 9. Они вживую исполнили песню "Bird of Pray". Ранее, в интервью РБК-Украина, Ziferblat рассказывали, что своим треком они хотят показать, что свет побеждает тьму.

По результатам голосования жюри в финале они получили 9 баллов. А от зрителей группа получила 10 баллов.

В общем, жюри распределили свои баллы так:

  • 1 балл - Влад Шериф
  • 2 балла - Абие
  • 3 балла - "ДК Енергетик"
  • 4 балла - KRYLATA
  • 5 баллов - Future Culture
  • 6 баллов - FIЇNKA
  • 7 баллов - MOLODI
  • 8 баллов - Маша Кондратенко
  • 9 баллов - Ziferblat
  • 10 баллов - KHAYAT.

А зрители отдали свои голоса, которые потом были пересчитаны в баллы. Это имело следующий вид:

  • 1 балл - Влад Шериф
  • 2 балла - Future Culture
  • 3 балла - Абие
  • 4 балла - KRYLATA
  • 5 баллов - "ДК Енерегтик"
  • 6 баллов - KHAYAT
  • 7 баллов - FIЇNKA
  • 8 баллов - Маша Кондратенко
  • 9 баллов - MOLODI
  • 10 баллов - Ziferblat.

К слову, читайте интервью "ДК Енергетик" о победе Ziferblat, впечатлениях от Нацотбора и реакции на критику Танчинца.

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