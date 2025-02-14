Евровидение-2025: Украина займет 16 место, по мнению букмекеров
Букмекеры обновили свои прогнозы на Евровидение-2025, которое состоится в швейцарском Базеле в мае. Украина значительно опустилась в рейтинге.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eurovisionworld.
Сейчас наибольшие шансы на победу на Евровидении-2025 имеют представители Швеции с вероятностью 12%.
Черногория, которая возвращается к конкурсу после двухлетней паузы, имеет лишь 1% шансов на победу.
А вот Украина занимает 16 место в рейтинге букмекеров.
Прогноз на Евровидение-2025 от букмекеров
- Швеция
- Финляндия
- Франция
- Израиль
- Бельгия
- Италия
- Эстония
- Чехия
- Португалия
- Германия
Прогноз на Евровидение-2025 от букмекеров (скриншот)
Следует учесть, что текущие прогнозы букмекеров могут измениться, поскольку еще многие страны не представили своих участников и конкурсные песни.
Напомним, в прошлом году победу на Евровидении одержали представители Швейцарии, группа Nemo с песней "The Code". Поэтому в 2025 году песенный конкурс состоится в городе Базель.
Ведущими Евровидения-2025 будут комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, телеведущая и певица Мишель Гунцикер, а также телеведущая и певица Сандра Штудер.
Основной локацией станет арена St. Jakobshalle, а также в Базеле построят Arena Plus - специальное пространство для публичного просмотра шоу.
Полуфиналы конкурса состоятся 13 и 15 мая, а финал - 17 мая.
К слову, ранее мы писали, что на Евровидении-2025 споют "советскую" песню.
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