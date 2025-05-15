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"Это нечестно". Пивоваров объяснил, почему не участвует в "Евровидении" (видео)

Четверг 15 мая 2025 20:32
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"Это нечестно". Пивоваров объяснил, почему не участвует в "Евровидении" (видео) Пивоваров раскритиковал ограничения для артистов из-за концертов в РФ (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Артем Пивоваров недавно посетил Охматдет, где пообщался с маленькими пациентами и порадовал их своей музыкой. В частности он рассказал, почему не участвует в песенном конкурсе "Евровидение".

Артем объяснил, что причиной являются правила украинского нацотбора. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из фан-аккаунта в TikTok.

"В правилах "Евровидения" артисты, которые выступали с 2014 года на территории Российской Федерации, не имеют права участвовать в конкурсе. Это только в нашей стране есть такое условие", - пояснил певец.

Он отметил, что с радостью принял бы участие в песенном соревновании, если бы решение принимало само общество.

"По-честному, если хотите мое мнение, в других странах происходит так: люди голосуют за того, кто поедет на Евровидение. Если можно было бы сделать так и дали бы эту возможность, чтобы люди проголосовали, я бы охотно участвовал бы в этой истории", - сказал он.

Пока решение по участникам определяют комиссии, Пивоваров не видит смысла участвовать в конкурсе.

"А пока 8 или 10 человек определяет, поеду ли я или кто-то другой на "Евровидение" - я не буду принимать в этом участие. Это нечестно по отношению к моей музыке", - отметил он.

Ролик из Охматдета появился накануне. Пользователь разместил его в ответ на комментарий другого юзера, однако впоследствии удалил.

Что известно о правилах нацотбора в Украине

Напомним, в 2019 году Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Общественное вещание) запретила участие в нацотборе артистам, выступавшим в РФ после 2014 года и незаконно посещавшим оккупированные территории.

Это правило ввели после скандала с тогдашней победительницей отбора MARUV, которая отказалась подписать контракт из-за требования отменить гастроли в стране-агрессоре. Данное правило не является частью общих условий "Евровидения", но каждая страна может устанавливать собственные критерии. И с учетом российской военной агрессии считается целесообразным.

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