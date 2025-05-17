"Евровидение-2025": точное время трансляции финала и когда выступит Украина

17 мая, состоится гранд-финал "Евровидения-2025" в швейцарском городе Базель. Сможет ли сегодня Украина снова поразить Европу?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда смотреть финал, под каким номером выступит Украина и есть ли шансы на победу.

Когда начало финала "Евровидения-2025": точное время

Финал состоится в субботу на арене St. Jakobshalle. Начало прямой трансляции - в 22:00 по киевскому времени.

Ожидается, что выступления продлятся около трех часов, после чего объявят победителя на основе голосования зрителей и национальных жюри.

Когда выступит Украина

Украина выступит под номером 7. Нашу страну в этом году представляет группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" - мощной композицией на темы потери, веры и несокрушимости.



Перед началом выступлений участников состоится традиционное шоу открытия, которое включает парад флагов и другие вступительные элементы. Это шоу обычно длится около 15-20 минут.

Каждое выступление конкурсантов обычно длится около 3-4 минут.

Таким образом можно ожидать, что группа Ziferblat появится на сцене примерно в 22:40.

Кто фаворит в финале "Евровидения-2025"

В финале выступят 26 стран. Среди них - те, кто прошел полуфиналы, "Большая пятерка" (Германия, Испания, Италия, Франция, Великобритания) и страна-хозяйка Швейцария.

Самые яркие номера ожидаются от:

Швеции (группа KAJ с хитовым треком "Bara Bada Bastu")

Франции (Louane с лирической композицией "Maman")

Нидерланды (Claude с красивой "C'est La Vie")

Австрии (JJ с песней "Wasted Love")

Именно шведам пророчат триумф.

Сейчас Украина входит в топ-15 фаворитов, но, по мнению букмекеров, победы в этом году на конкурсе не будет. При этом музыкальные эксперты со всего мира отмечают сильную эмоциональную подачу, харизму солиста Ziferblat и удачную режиссуру.

Как Украина выступала на "Евровидении"

Украина дебютировала в конкурсе в 2003 году, и с тех пор стала одной из самых успешных стран.

3 победы:

Руслана - "Wild Dances" (2004)

Джамала - "1944" (2016)

Kalush Orchestra - "Stefania" (2022)

2 вторых места:

Верка Сердючка (2007)

Ани Лорак (2008)

2 третьих места:

Злата Огневич (2013)

Go_A (2021)

Но не все выступления украинских артистов были удачными. Так, в 2005 году группа "Гринджолы" заняла 19 место с песней "Разом нас багато!" (выступление считали слишком политизированным и слабым музыкально). В 2017 году O.Torvald с рок-композицией "Time" занял 24 место - это худший результат Украины в финале за всю историю участия.