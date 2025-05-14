"Евровидение-2025": как изменились ставки букмекеров после первого полуфинала и на каком месте Украина

Швеция все еще держится на позиции лидера, но после первого полуфинала букмекеры стали больше верить в победу группы KAJ. Шансы Швеции на первое место сейчас оценивают в 42%.

Австрия, по мнению букмекеров, имеет все шансы оказаться на втором месте, но здесь есть нюанс - страна еще не показала свой конкурсный номер, поэтому ситуация может измениться.

То же самое можно сказать и о Франции, которая, по прогнозам, может попасть на третью строчку, но посмотрим, как выступит во втором полуфинале.

Украина, к сожалению, попала на 13-е место, хотя перед полуфиналом ставки на Ziferblat несколько снизились.

Однако это лишь букмекерские прогнозы, и реальная ситуация на сцене может кардинально изменить результат. Прогноз букмекеров на победителя "Евровидения-2025" (скриншот)

Еще одной интересной тенденцией являются прогнозы на высокие места для Бельгии и Кипра, но эти страны не смогли набрать достаточно голосов, чтобы пройти в финал и 17 мая вернуться на сцену конкурса.

К слову, второй полуфинал Евровидения ждет зрителей 15 мая. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени. Перед этим на канале Суспільне Культура будет доступно предшоу с Тимуром Мирошниченко, который в этом году комментирует конкурс не один.