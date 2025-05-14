"Євробачення-2025": як змінилися ставки букмекерів після першого півфіналу і на якому місці Україна

Швеція все ще тримається на позиції лідера, але після першого півфіналу букмекери стали більше вірити в перемогу гурту KAJ. Шанси Швеції на перше місце наразі оцінюють у 42%.

Австрія, на думку букмекерів, має всі шанси опинитися на другому місці, але тут є нюанс - країна ще не показала свій конкурсний номер, тож ситуація може змінитись.

Те ж саме можна сказати й про Францію, яка, за прогнозами, може потрапити на третю сходинку, але побачимо, як виступить у другому півфіналі.

Україна, на жаль, потрапила на 13-е місце, хоча перед півфіналом ставки на Ziferblat дещо знизились.

Проте це лише букмекерські прогнози, і реальна ситуація на сцені може кардинально змінити результат. Прогноз букмекерів на переможця "Євробачення-2025" (скріншот)

Ще однією цікавою тенденцією є прогнози на високі місця для Бельгії та Кіпру, але ці країни не змогли набрати достатньо голосів, щоб пройти до фіналу і 17 травня повернутись на сцену конкурсу.

До слова, другий півфінал Євробачення чекає на глядачів 15 травня. Трансляція почнеться о 22:00 за київським часом. Перед цим на каналі Суспільне Культура буде доступне передшоу з Тімуром Мірошниченком, який цього року коментує конкурс не один.