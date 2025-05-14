"Евровидение-2025": как изменились ставки букмекеров после первого полуфинала и на каком месте Украина

После первого полуфинала "Евровидения 2025" ставки букмекеров несколько изменились. Первые эмоциональные реакции на выступления участников привели к корректировке прогнозов, и теперь фаны конкурса с нетерпением ждут результатов следующих этапов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovision World рассказывает, на какой позиции оказалась наша страна после дебюта на сцене нынешнего шоу.

Швеция все еще держится на позиции лидера, но после первого полуфинала букмекеры стали больше верить в победу группы KAJ. Шансы Швеции на первое место сейчас оценивают в 42%.

Австрия, по мнению букмекеров, имеет все шансы оказаться на втором месте, но здесь есть нюанс - страна еще не показала свой конкурсный номер, поэтому ситуация может измениться.

То же самое можно сказать и о Франции, которая, по прогнозам, может попасть на третью строчку, но посмотрим, как выступит во втором полуфинале.

Украина, к сожалению, попала на 13-е место, хотя перед полуфиналом ставки на Ziferblat несколько снизились.

Однако это лишь букмекерские прогнозы, и реальная ситуация на сцене может кардинально изменить результат. Прогноз букмекеров на победителя "Евровидения-2025" (скриншот)

Еще одной интересной тенденцией являются прогнозы на высокие места для Бельгии и Кипра, но эти страны не смогли набрать достаточно голосов, чтобы пройти в финал и 17 мая вернуться на сцену конкурса.

К слову, второй полуфинал Евровидения ждет зрителей 15 мая. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени. Перед этим на канале Суспільне Культура будет доступно предшоу с Тимуром Мирошниченко, который в этом году комментирует конкурс не один.