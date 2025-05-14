"Євробачення-2025": як змінилися ставки букмекерів після першого півфіналу і на якому місці Україна

Після першого півфіналу “Євробачення 2025” ставки букмекерів дещо зазнали змін. Перші емоційні реакції на виступи учасників привели до коригування прогнозів, і тепер фани конкурсу з нетерпінням чекають на результати наступних етапів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision World розповідає, на якій позиції опинилася наша країна після дебюту на сцені цьогорічного шоу.

Швеція все ще тримається на позиції лідера, але після першого півфіналу букмекери стали більше вірити в перемогу гурту KAJ. Шанси Швеції на перше місце наразі оцінюють у 42%.

Австрія, на думку букмекерів, має всі шанси опинитися на другому місці, але тут є нюанс - країна ще не показала свій конкурсний номер, тож ситуація може змінитись.

Те ж саме можна сказати й про Францію, яка, за прогнозами, може потрапити на третю сходинку, але побачимо, як виступить у другому півфіналі.

Україна, на жаль, потрапила на 13-е місце, хоча перед півфіналом ставки на Ziferblat дещо знизились.

Проте це лише букмекерські прогнози, і реальна ситуація на сцені може кардинально змінити результат. Прогноз букмекерів на переможця "Євробачення-2025" (скріншот)

Ще однією цікавою тенденцією є прогнози на високі місця для Бельгії та Кіпру, але ці країни не змогли набрати достатньо голосів, щоб пройти до фіналу і 17 травня повернутись на сцену конкурсу.

До слова, другий півфінал Євробачення чекає на глядачів 15 травня. Трансляція почнеться о 22:00 за київським часом. Перед цим на каналі Суспільне Культура буде доступне передшоу з Тімуром Мірошниченком, який цього року коментує конкурс не один.