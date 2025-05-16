"Евровидение-2025": результаты второго полуфинала и как выглядит весь список финалистов
Кто победил во втором полуфинале "Евровидения" (фото: Getty Images)
15 мая мир наконец узнал, кто из второго полуфинала "Евровидения" проходит в гранд-финал и как теперь выглядит весь список участников конкурса. Интрига пощекотала нервы еврофанам, но самое большое действо состоится уже в эту субботу.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто прошел в финал и какие страны-участницы выбыли из конкурса.
Кто попал в финал "Евровидения"
Как и во время первого полуфинала, голосование состоялось сразу после выступлений всех участников. И в гранд-финал попали следующие страны:
- Литва: Katarsis - "Tavo akys"
- Израиль: Юваль Рафаэль - "New Day Will Rise"
- Армения: Parg - "SURVIVOR"
- Дания: Siccal - "Hallucination"
- Австрия: JJ - "Wasted Love"
- Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"
- Финляндия: Эрика Викман - "ICH KOMME"
- Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
- Мальта: Мириана Конте - "SERVING"
- Греция: Клавдия - "Asteromata.
Как прошел второй полуфинал "Евровидения" (скриншоты)
Эмоций было немало. А те, кому удалось попасть в финал, очень радовались.
Второй финал "Евровидения" (скриншоты)
"Евровидение" - прямая трансляция
Поэтому, полный список финалистов "Евровидения" теперь выглядит так:
- Норвегия
- Албания
- Швеция
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
- Франция
- Германия
- Италия
- Испания
- Великобритания
- Литва
- Израиль
- Армения
- Дания
- Австрия
- Люксембург
- Финляндия
- Латвия
- Мальта
- Греция.
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