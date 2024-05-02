Евровидение 2024. Появился новый претендент на победу: на каком месте Украина

Уже скоро наступит помент, когда начнется Евровидение, на котором будут соперничать артисты из разных стран. И если раньше победу на песенном конкурсе прочили певцу из Швейцарии, то сейчас его "подвинул" вокалист из другой страны.
Кто может победить на Евровидении и какое место прочат нашей стране, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovisionworld.
Так, на первую строчку вырвался артист Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim". Певец из Хорватии, как свидетельствуют прогнозы букмекеров, имеет больше шансов на победу - 23%.
На вторую строчку "съехал" певец Nemo из Швейцарии. А на третье внезапно вырвались Jerry Heil & alyona, которые будут представлять Украину. Ранее букмекеры прогнозировали, что они могут занять пятое место.
Кто победит на Евровидении (скриншот)
Впрочем, на фоне начала репетиций мнения изменились. И теперь у украинских артисток есть все шансы на то, что станут финалистками Евровидения, если их не "перегонит" Италия. А пятое место по обновленным прогнозам букмекеров могут занять Нидерланды.
Напомним, ранее стало известно, какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 года в Мальме.
Кроме того, недавно мы называли5 выступлений Украины на Евровидении, которые поразили весь мир.