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Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)

Среда 01 мая 2024 17:33
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Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото) Jerry Heil и Алиона Алиона (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Юлия Любченко

Jerry Heil и аlyona аlyona находятся в Мальме и плодотворно готовятся к своему выступлению на Евровидении 2024, которое мы сможем увидеть уже на днях. Там девушки смогли продемонстрировать несколько интересных образов.

РБК-Украина (проект Styler) собрала подборку образов Jerry Heil и аlyona аlyona в Мальме и демонстрирует ее вам.

Интересные образы Jerry Heil и аlyona аlyona в Мальме

Jerry Heil и аlyona аlyona находятся в Мальме, где девушки уже смогли покорить всех участников и организаторов конкурса не только своим талантом и репетициями выступления, но и интересными образами.

Начнем с того самого парного лука девушек, в котором они прибыли в город - это знаковые белые футболки с большим количеством ключей. Они демонстрируют единство украинцев и говорят о том, что большинство из нас потеряли те самые ключи от собственного жилья и все еще надеятся вернуться туда.

Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)

Образ, в котором Jerry Heil и аlyona аlyona прибыли в Мальме (фото: instagram.com/thejerryheil)

Вторым образом Jerry Heil и аlyona аlyona, покоривший мир - является лук с репетиций, в котором они должны появиться и на своем выступлении.

Jerry Heil надела длинное платье, кремового цвета с оригинальной драпировкой, открытым плечом и разрезом на одной ноге. Главной деталью этого платья является "стальной" наплечник, демонстрирующий устойчивость и непреклонность нашего народа.

А вот аlyona аlyona надела длинный тренч серо-бежевого оттенка, который имеет необычные вырезы на рукавах и дополняет собой платье Яны. А под тренчем Алена одета в костюм, состоящий из брюк и футболки такого же цвета.

Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)

Лук Jerry Heil и аlyona аlyona по репетиции на Евровидении 2024 (фото: instagram.com/thejerryheil)

Еще один образ девушек - это костюмы в белом и черном цветах. Jerry Heil предстала в белом пиджаке и рубашке, которые украсила массивными голубыми бусами. В то время, как аlyona аlyona одета в черный жакет и держит в руках украинский флаг.

Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)

Какие образы Jerry Heil и аlyona аlyona показали в Мальме (фото: instagram.com/thejerryheil)

Ранее мы рассказывали о 5 выступлениях Украины на Евровидении, поразивших весь мир.

Также читайте, кто стал режиссером номера alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024 года.

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