UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євробачення 2024. З'явився новий претендент на перемогу: на якому місці Україна

Яке місце отримає Україна на Євробаченні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настане помент, коли почнеться Євробачення, на якому будуть змагатися артисти з різних країн. І якщо раніше перемогу на пісенному конкурсі пророкували співаку зі Швейцарії, то нині його "посунув" вокаліст з іншої країни.

Хто може перемогти на Євробаченні та яке місце пророкують нашій країні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld.

Прогнози букмекерів

Так, на першу сходинку вирвався артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim". Співак з Хорватії, як свідчать прогнози букмекерів, має найбільше шансів на перемогу - 23%.

На другу сходинку "з'їхав" співак Nemo зі Швейцарії. А на третє раптово вирвалися Jerry Heil & alyona alyona, які представлятимуть Україну. Раніше букмекери прогнозували, що вони можуть посісти п'яте місце.

Хто переможе на Євробаченні (скріншот)

Втім, на тлі початку репетицій думки змінилися. І тепер українські артистки мають усі шанси на те, що стануть фіналістками Євробаченнями, якщо їх не "пережене" Італія. А п'яте місце за оновленими прогнозами букмекерів можуть посісти Нідерланди.

Пісня співака, якому пророкують перемогу на Євробаченні

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення