Євробачення 2024. З'явився новий претендент на перемогу: на якому місці Україна

Прогнози букмекерів

Так, на першу сходинку вирвався артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim". Співак з Хорватії, як свідчать прогнози букмекерів, має найбільше шансів на перемогу - 23%.

На другу сходинку "з'їхав" співак Nemo зі Швейцарії. А на третє раптово вирвалися Jerry Heil & alyona alyona, які представлятимуть Україну. Раніше букмекери прогнозували, що вони можуть посісти п'яте місце.

Хто переможе на Євробаченні (скріншот)

Втім, на тлі початку репетицій думки змінилися. І тепер українські артистки мають усі шанси на те, що стануть фіналістками Євробаченнями, якщо їх не "пережене" Італія. А п'яте місце за оновленими прогнозами букмекерів можуть посісти Нідерланди.

Пісня співака, якому пророкують перемогу на Євробаченні