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Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото)

Вторник 30 января 2024 17:20
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Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото) История Евровидения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Евровидение - это не просто песенный конкурс, но его история почти никогда не обсуждается в широких массах. Однако это больше, чем песни и яркие номера артистов со всего мира.

О том, как создавалась история Евровидения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -stories продюсера Владимира Завадюка, который в этом году является организатором конкурса.

Малоизвестные факты о Евровидении

Первое Евровидение прошло 24 мая 1956 года в городе Лугано в Швейцарии. В первом в истории конкурсе принимали участие 7 стран:

  • Франция
  • Федеративная Республика Германия
  • Италия
  • Люксембург
  • Бельгия
  • Нидерланды
  • Швейцария - хозяйка конкурса.

Главной целью создания конкурса - было сохранение мира, поскольку Евровидение было основано, когда Европа восстанавливалась после Второй мировой войны.

Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото)

Скриншот

"Вы знали, что Евровидение было основано, когда Европа восстанавливалась после Второй мировой войны. Понимаю, какой большой и мощный смысл несет Евровидение. Марсель Бесон, который очень любил этот проект, видел в конкурсе возможность объединения наций в непростое послевоенное время", - делится информацией Завадюк.

Победу тогда одержала представительница страны-хозяйки - швейцарка Лиз Ассия с песней на французском языке "Refrain".

Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото)Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото)

Лиз Ассия на Евровидении и атмосфера конкурса (фото: Getty images)

Конкурс, длившийся 1 час и 40 минут, вел Лоэнгрин Филипелло. Отметим, что первое "Евровидение" было не теле-радиопередачей. В студии было всего несколько камер, ведь не у всех европейцев в то время был дома телевизор.

Какая была музыка на Евровидении

"Когда-то этот конкурс сопровождал только оркестр. Если сейчас, со временем, все больше современных технологий применяют в создании музыки, то раньше на Евровидении можно было услышать только аккомпанемент оркестра", - рассказывает Владимир.

Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото)

Скриншот

Оркестр являлся важным аспектом конкурса с 1956 по 1998 год. Долгое время записанные предварительно минусовки были запрещены. Уже в 1973 впервые позволили использовать предварительно записанные минусовки.

В 1997 году всю инструментальную музыку организаторы конкурса разрешили предварительно записывать, однако принимающая страна все еще должна была предоставить оркестр. И уже в 1999 году оркестр перестал быть обязательным на Евровидении.

Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото)

Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото)

Музыка на Евровидении 90-х годов (фото: Getty images)

Самым успешным победителем песенного конкурса Евровидения является шведская поп-группа АВВА, которая стала лидером в 1974 году, однако с этого времени пользуется феноменальным успехом.

Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото)Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты из истории Евровидения: это вас точно удивит (фото)

Группа ABBA на Евровидении в 1974 году (фото: Getty images)

Проблемы и достижения Евровидения 20 века

Конкурс был отменен1 раз, в 2020 году, впервые за 64 года своего проведения. Причиной стала эпидемия СОVID-19 и карантинные ограничения, действовавшие по всему миру.

Уже в 2021 году участникам и персоналу во время проведения Евровидения было сделано 22 тисячи тестов на СОVID-19.

В 2015 году "Евровидение" попало в Книгу рекордов Гиннеса, как самый продолжительный ежегодный телевизионный музыкальный конкурс.

"Для всей моей команды и для меня - это очень важная, миссионная история", - отметил продюсер.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024 года.

Также читайте, какая страна неожиданно выступит на Евровидении 2024 года.

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