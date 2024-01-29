На Евровидении 2024 неожиданно выступит еще одна страна, возвращения которой не ожидали: кто это
К песенному конкурсу Евровидения 2024 присоединится страна, которая не участвовала в конкурсе более 30 лет. Речь идет о Люксембурге.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост представительницы Люксембурга в Instagram.
Люксембург возвращается на Евровидение
27 января Люксембург провел собственный национальный отбор. По результатам голосования страну представит певица Тали Голергант с песней Fighter.
Люксембург впервые выступил на Евровидении в 1956 году, когда конкурс только начали. У Люксембурга было две победы подряд - в 1972 и 1973 годах - и пять первых мест в целом.
Однако после 1993 года страна прекратила участие в конкурсе. Это было связано с рядом неудачных выступлений в 1980-х и начале 1990-х годов.
Нацотбор 2024 в Украине
Финал Национального отбора состоится 3 февраля. Зрители, как всегда, смогут наблюдать за ним со своих телеэкранов.
Участники будут выступать в следующем порядке:
- YAKTAK - Lalala
- INGRET - Keeper
- NAZVA - Slavic English
- ANKA - "Палала"
- Drevo - Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- MÉLOVIN - DREAMER
- SKYLERR - Time is running out
- Ziferblat - Place I Call Home
- YAGODY - Tsunamia
- NAHABA - GLASSS
68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.
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