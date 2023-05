Евровидение 2023: как прошел первый полуфинал и кто победил

Кто выступал в первом полуфинале

Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"

Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"

Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Латвия: Sudden Lights - "Aijā"

Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"

Ирландия: Wild Youth - "We Are One"

Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"

Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"

Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"

Швеция: Loreen - "Tattoo"

Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"

Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"

Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"

Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Кто стал победителем первого полуфинала

По итогам первого полуфинального отбора, в финале выступят:

Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings" Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava" Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao" Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!" Швейцария: Remo Forrer - "Watergun" Израиль: Noa Kirel - "Unicorn" Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna" Швеция: Loreen - "Tattoo" Чехия: Vesna - "My Sister's Crown" Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Когда будет второй полуфинал

Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Будет отобрано еще 10 участников для финала, который состоится 13 мая, в субботу.

Участники второго полуфинала

Дания: Рейли - Breaking My Heart

Армения: Brunette - Future Lover

Румыния: Теодор Андрей - DGT (Off and on)

Эстония: Алика - Bridges

Бельгия: Густаф - Because of You

Кипр: Эндрю Ламбру - Break a Broken Heart

Исландия: Diljá - Power

Греция: Виктор Верникос - What They Say

Польша: Бланка - Solo

Словения: Joker Out - Carpe diem

Грузия: Іру - Echo

Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal

Австрия: Тея и Салина - Who the Hell is Edgar?

Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Литва: Моника Линките - Stay

Австралия: Voyager - Promise

Финал Евровидение 2023

Финал песенного конкурса состоится в субботу, 13 мая. Кроме 20 финалистов, на финале выступит "Большая пятерка" - представители стран-основательниц конкурса:

Великобритании

Германии

Франции

Италии

Испании

А также - участники от Украины, как страны-победителя конкурса в прошлом году.