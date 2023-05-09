Евровидение 2023: как украинцы могут проголосовать по новой системе

В этом году Украину представляет дуэт TVORCHI и по правилам конкурса, они выступят сразу в финале. Правила голосования в 2023 году поменялись, но украинцы смогут отдать свой голос за любого музыкального исполнителя.

Евровидение 2023 стартует сегодня, 9 мая, в Ливерпуле. 67-ой Международный песенный конкурс должен был пройти в Украине, но из-за российского военного вторжения, Евровидение 2023 перенесли в Великобританию.

Как можно проголосовать на Евровидение 2023 - читайте в материале ниже.

Что изменилось в системе голосования Евровидение

Как сообщается на официальном сайте международного песенного конкурса, EBU (Европейский вещательный союз) еще осенью 2022 года объявил об изменениях в системе голосования.

Результаты полуфиналов теперь будут определяться исключительно голосованием зрителей - такая система была с 2004 по 2007 год.

Итоги финала - национальное жюри и результаты зрительского голосования. Такая система применялась в 2009 году.

Жюри каждой страны, которая принимает участие в соответствующем полуфинале, по-прежнему будет отдавать свои голоса, но их будут использовать только в том случае, если действительное телеголосование не будет записано или невозможно в отдельной стране.

При этом голоса жюри от каждой страны-участницы будут учитываться в гранд-финале. Их объединят с результатом общественного голосования, чтобы вывести общий балл.

Зрители из тех стран, которые не участвуют в конкурсе, смогут проголосовать онлайн. Их голоса будут суммироваться - в графу "Остальной мир". Эти голоса зрители смогут отправить через специальную онлайн-платформу, которая требует наличия банковской карты.

Если в жюри любой страны в полуфинале заметят махинации (даже если голоса не станут учитывать при подведении итогов), то его распустят и не допустят к голосованию.

Как смогут голосовать украинцы

По правилам конкурса, проголосовать за представителя своей страны - нельзя. Это правило существует уже давно.

В первом полуфинале голосовать смогут Франция, Италия и Германия (страны-основательницы, которые автоматически попадают в финал), а также - зрители стран-участниц первого полуфинала.

По результатам жеребьевки, граждане Украины смогут проголосовать только во втором полуфинале и финале песенного конкурса.

Для этого нужно отправить смс-сообщение на номер 7576 с номером того участника, который больше всего понравился. Также можно проголосовать через приложение Eurovision Song Contest.

Напомним, представитель Украины дуэт TVORCHI выступит в финале Евровидение 2023 - в субботу, 13 мая, под номером 19.

Где смотреть Евровидение 2023

Прямую трансляцию Евровидение 2023 будет вести телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн посмотреть можно будет на:

YouTube-канале "Евровидение" - по этой ссылке.

Сайт "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення".

YouTube-канал Евровидение Украина

Официальная страница Евровидение 2023 в Facebook

Приложение "Дія" - в "Дія.TV" или "Канал UA: Культура".