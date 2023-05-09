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Евровидение 2023: смотрите на пятерку главных конкурентов Украины

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Ливерпуль, Вторник 09 мая 2023 15:31
Евровидение 2023: смотрите на пятерку главных конкурентов Украины Кто входит в пятерку лидеров Евровидения (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В скором времени начнется самое масштабное песенное событие года - Евровидение 2023. Нынешний конкурс пройдет в Ливерпуле от имени Украины. Сегодня группе TVORCHI, представляющей Украину, букмекеры прогнозируют третье место.

А кто еще конкурирует с Украиной за лидерскую позицию - смотрите ниже в материале Styler.

Кто входит в первую пятерку

По букмекерским данным на сайте конкурса, наиболее вероятными победителями на Евровидении являются: Швеция, Финляндия, Украина, Франция и Испания. В процентном соотношении предсказания следующие:

  • Швеция - 44%
  • Финляндия - 22%
  • Украина - 7%
  • Франция - 6%
  • Испания - 4%

Евровидение 2023: смотрите на пятерку главных конкурентов Украины

Скриншот: eurovisionworld.com

Несмотря на то, что представительницу Швеции певицу Loreen обвиняют в плагиате конкурсной песни, ее позиция держится достаточно крепко. Украинская группа "TVORCHI" держалась на первом месте довольно долго - до и после победы в финале Национального отбора.

Выступления пятерки лидеров ниже:

  • Loreen - "Tattoo" (Швеция)

  • Käärijä – "Cha Cha Cha" (Финляндия)

  • TVORCHI - "Heart Of Steel" (Украина)

  • La Zarra – "Évidemment" (Франция)

  • Blanca Paloma - "Eaea" (Испания)

Подробнее о Евровидении 2023

Главный песенный конкурс пройдет в Великобритании на ливерпульской арене M&S Bank Arena, что может принять одновременно 11 000 зрителей шоу.

Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая. Финал пройдет 13 мая. Поскольку Украина одержала победу на Евровидении 2022 года, то автоматически проходит в финал.

В конкурсе принимают участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от своего представительства по финансовым причинам. Участникам от России или Белоруссии запретили участвовать.

Раньше мы рассказывали, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2023 года.

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