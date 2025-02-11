На Євробаченні-2025 заспівають "радянську" пісню: в Росії "виють" від радості

На Євробаченні-2025 Ірландію представить норвезька співачка EMMY з треком "Laika Party", автором якої є колишня росіянка Лариса Тормей. Цей факт радісно сприйняли пропагандисти в РФ.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи потрібно переживати через це і як Тормей ставиться до війни і росіян.

Що відомо про пісню "Laika Party"

Пісня, яка перемогла у ірландському відборі на Євробачення-2025 за результатами як і глядацького голосування, так і журі, розповідає про радянську собаку-космонавта Лайку - першу тварину, виведену на навколоземну орбіту, яка була запущена в космос 3 листопада 1957 року на кораблі "Супутник-2".

І хоча ця композиція має доволі веселу мелодію, і під неї можна танцювати, однак у ній співається про смерть Лайки, яка загинула на кораблі через 5-7 годин після старту польоту від стресу і перегріву. Однак EMMY все ж вірить, що "Лайка ніколи не гинула", і "щовечора танцює між зірок".

Деякі єврофани пишуть у коментарях до композиції, що це "найбільш похмура" пісня, яку їм доводилося коли-небудь чути на пісенному конкурсі.

"Ця пісня заснована на реальній історії про маленьку собачку Лайку, яка полетіла в космос раніше за людей. Цим трохи танцювальним і позитивним треком ми хочемо вшанувати її пам'ять", - говорить один з композиторів пісні.

Цікаво, що цю пісню "для вшанування пам'яті маленької собачки Лайки, яка полетіла в космос раніше за людей" разом із командою норвезьких авторів написала ірландська співачка, сонграйтер і композитор Лариса Тормей, яка народилася в Росії, однак переїхала в Європу 20 років тому. І це не лишилося непоміченим в РФ. Лариса Тормей і EMMY (фото: instagram.com/larissa.tormey)

Реакція росіян на пісню про Лайку

Одним з тих, хто "найгучніше" відреагував на те, що на конкурсі у Базелі зазвучить така "радянська" пісня, став пропагандист Андрій Малахов.

"Скасування російської культури скасовується. Зірка ірландської кантрі-музики Лариса Тормей, народжена в Радянському Союзі і яка вийшла заміж за фермера (це вам не гід по алігаторах, як у Лани Дель Рей, але теж непогано), написала пісню, присвячену першій собаці-космонавту Лайці та її польоту! Ця композиція представлятиме Ірландію на майбутньому конкурсі "Євробачення" у Базелі", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Звичайні росіяни теж неабияк радіють цьому факту.

Круто! Єдина нормальна пісня на Євробаченні за останні років 10!

Дивитись все одно не буду, але бажаю Ірландії перемоги!

Таких добрих і світлих пісень не вистачає світу. Бажаю їй перемогти

Нарешті гарна пісня без пропаганди сатанізму і содомії!

Зауважимо, що у лютому 2022 року Європейська мовна спілка (EBU) виключила російських мовників із організації, що автоматично позбавило країну права брати участь у Євробаченні. EBU аргументувала своє рішення тим, що участь Росії завдасть шкоди репутації конкурсу та суперечить його цінностям, серед яких - об’єднання людей через музику.

Нещодавно так званий президент РФ Володимир Путін підписав указ про відновлення конкурсу "Інтербачення", який у радянські часи вважався такою собі відповіддю СРСР на Євробачення. Воно має відбутися в Москві цього року і, за словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, "пройде без збочень".

Хто така Лариса Тормей

Лариса Тормей народилася у Башкортостані до розвалу СРСР.

В інтерв'ю журналу RGM вона говорила, що її "мама з Білорусії, а тато з Татарстану, і вони обидва не говорили російською мовою студентського віку".

На початку 90-х роках багато гастролювала, мала власну музичну школу для обдарованих дітей. У 2001 році переїхала до Ірландії. З того часу випустила кілька музичних альбомів в жанрах кантрі, фолк і поп. Жінка каже, що черпає натхнення в багатих традиціях ірландської народної музики.

Лариса Тормей (фото: instagram.com/larissa.tormey)

Окрім доволі успішної сольної кар'єри вона є знаним автором пісень: пише музику для учасників нацвідборів на Євробачення, виконавців у стилях K-Pop, EDM тощо.

Лариса підтримує Україну. У 2022 році організовувала у Ірландії концерти, збираючи гроші на допомогу українцям.

"Моє серце обливається кров’ю за всіх тих людей, які змушені тікати з України зі своїм майном у маленькій валізі. Це шокуюче. Цього ніколи не повинно було статися в наш час", - говорила вона в інтерв'ю виданню Sunday World.

Лариса Тормей (фото: instagram.com/larissa.tormey)

Вона казала, що востаннє, коли була в РФ, то була "дуже вражена молодим поколінням".

"Я подумала: як це чудово - це нове світле майбутнє для Росії. А зараз… Я шокована, дивлячись на те, що зараз відбувається… Жахливо бачити, як країна повертається до старих часів", - сказала вона про росіян.

Лариса Тормей (фото: instagram.com/larissa.tormey)