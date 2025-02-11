"Евровидение" - без шансов? Новый прогноз букмекеров для Украины

Букмекеры сделали новый прогноз относительно победителя международного песенного конкурса "Евровидение-2025". Однако Украины пока что нет в тройке лидеров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovisionworld.

Согласно данным сайта, представители нашей страны - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" - опустились на 8-е место. Примечательно, что в воскресенье, сразу же после победы группы в Нацотборе, Украина занимала 6-е место, а до этого была на 5-й строчке.

Тройка лидеров также изменилась: первое место по-прежнему пророчат Швеции, второе - Израилю, а на третье место поднялась Франция. Ранее на "бронзу" песенного конкурса претендовала Бельгия, которая в нынешнем рейтинге опустилась на 5-е место.

Отметим, что Швеция имеет 11% вероятности победы, Израиль - 8%,Франция и Финляндия (4 место) - по 7 %, а Украина пока что только 3%.



Какое место прогнозируют Украине на "Евровидении-2025" (скриншот)

Что известно о представителях Украины - группе Ziferblat

В субботу, 8 февраля, во время Национального отбора стало известно, что нашу страну на песенном конкурсе представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Группа была основана в 2015 году. В 2017 году она выпустила свой дебютный альбом "Киносеанс", а в 2019-м выступила на сцене талант-шоу "Х-Фактор", исполнив песню "Ночью".

В Национальном отборе музыканты участвовали не первый год: в 2022 году они не попали в лонглист, а в 2024-м - уже прошли в финал.

О чем песня "Bird of Pray"

Песня "Bird of Pray" - о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица".

Музыканты попытались вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в их сердцах с 2022 года.