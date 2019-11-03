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Євген Кіт розповів про ревнощі дружини до партнерки в Танцях з зірками

STYLERЖиття    03.11.2019 - 20:18
Євген Кіт розповів про ревнощі дружини до партнерки в Танцях з зірками
Танці з зірками 2019: Євген Кот та Мішина Ксенія (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Танцівник Євген Кот зізнався, чи ревнує його дружина

Відомий танцівник Євген Кот, який бере участь у проекті Танці з зірками 2019, розповів, чи не ревнує його дружина Наталя Татаринцева до партнерки Ксенії Мішиной в інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя".

Євген зізнався, що на проекті він ставить собі за мету закохається в партнерку по танцях, тому що тоді на паркеті все виглядає більш палким і пристрасним.

Танцівник також зазначив, що його дружина ставиться до всього з розумінням і не ревнує його. Щонеділі вона сидить вдома і чекає чоловіка. Він зізнався, що раніше вона приїжджала на ефіри, але тепер перестала, бо їй кажуть, що можливо у Євгена роман зі своєю партнеркою.

Євген Кот та Мішина Ксенія (відео: YouTube/Світське життя)

У свою чергу актриса Ксенія Мішина зізналася, що знайома з дружиною Євгена і поважає їх обох. Вона також підкреслила, що дуже добре, що Наталя розуміє, що це мистецтво.

Мішина заявила, що в житті буває різне, але у неї є певні рамки, оскільки вона часто стикається з такими ситуаціями на роботі.

"У мене постійні майданчики, нові партнери, я навчилася себе контролювати. Є певні правила", – розповіла Ксенія.

Варто зазначити, що дружина Євгенія Кота – це Наталія Татаринцева, яка є семикратной чемпіонкою України з художньої гімнастики і чотириразовою чемпіонкою світу з танців на пілоні.

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