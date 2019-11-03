Евгений Кот рассказал о ревности жены к партнерше в Танцах со звездами

Танцы со звездами 2019: Евгений Кот и Ксения Мишина (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Танцовщик Евгений Кот признался, ревнует ли его жена

Известный танцовщик Евгений Кот, который принимает участие в проекте Танцы со звездами 2019, рассказал, не ревнует ли его жена Наталья Татаринцева к партнерше Ксении Мишиной в интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь".

Евгений признался, что на проекте он ставит себе цель влюбится в партнершу по танцам, потому что тогда на паркете все выглядит более горячим и страстным.

Танцовщик также отметил, что его жена относится ко всему с пониманием и не ревнует его. Каждое воскресенье она сидит дома и ждет мужа. Он признался, что раньше она приезжала на эфиры, но теперь перестала, потому что ей говорят, что возможно у Евгения роман со своей партнершей.

Евгений Кот и Ксения Мишина (видео: YouTube/Світське життя)

В свою очередь актриса Ксения Мишина призналась, что знакома с женой Евгения и уважает их обоих. Она также подчеркнула, что очень хорошо, что Наталья понимает, что это искусство.

Мишина заявила, что в жизни бывает разное, но у нее есть определенные рамки, поскольку она часто сталкивается с такими ситуациями на работе.

"У меня постоянные площадки, новые партнеры, я научилась себя контролировать. Есть определенные правила", – рассказала Ксения.

Стоит отметить, что жена Евгения Кота – это Наталья Татаринцева, которая является семикратной чемпионкой Украины по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионкой мира по танцам на пилоне.