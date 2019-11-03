ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На паркет вийде один з суддів: чим здивує 11 ефір Танців з зірками

STYLERТелешоу    03.11.2019 - 18:34
На паркет вийде один з суддів: чим здивує 11 ефір Танців з зірками
Танці з зірками (фото: прес-служба)

У новому ефірі Танців з зірками з'являться колишні учасники і переможці проекту

11 випуск Танців з зірками вийде в ефір 3 листопада о 21:00. Кожного разу автори танцювального проекту робили шоу яскравішим, приурочуючи кожний ефір до нової теми, а також запрошуючи нового ведучого балкона та зіркову гостю зі спеціальним виступом. Що чекатиме глядачів сьогодні ввечері? Про це розповідає прес-служба проекту на офіційній сторінці у Facebook.

На цей раз темою вечора стане повернення героїв. Так, учасники попередніх сезонів танцювального шоу отримають можливість згадати, як все було, і в складі тріо ще раз випробувати свої сили на паркеті.

Найбільш неочікуваним стане те, що ведучою балкону в новому випуску стане українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка на поточний момент разом з чоловіком живе у Москві. Можливо, Тодоренко вирушить в Україну сама. Спеціальним гостем проекту стане виконувачка TAYANNA, яка подарує свій музичний виступ. Чим ще здивує 11 ефір Танців з зірками:

  1. На паркет повернуться герої минулих сезонів шоу, а Наталя Могилевська разом із Владом Ямою вийдуть разом на паркет.
  2. Олексій Яровенко, Олена Шоптенко та Павло Вишняков втілять на паркеті історію з опери Кармен, а Олена Кравець, Макс Леонов і Юрій Ткач танцюватимуть сальсу.
  3. Володимир Остапчук, Ілона Гвоздьова та Ігор Ласточкін влаштують запальне диско, натомість Вікторія Булітко, Дмитро Дікусар і Руслан Сенічкін спробують підкорити самбу.
  4. Ксенія Мішина, Женя Кот і MICHELLE ANDRADE танцюватимуть пристрасне танго, а Анна Різатдінова, Олександр Прохоров, Іраклі Макацарія у танці ча-ча-ча розкажуть історію про те, як два чоловіка одночасно змагаються за увагу дівчини.

На паркет вийде один з суддів: чим здивує 11 ефір Танців з зірками

Факти про 11 ефір Танців з зірками (скріншот: facebook.com/tanci1plus1)

На паркет вийде один з суддів: чим здивує 11 ефір Танців з зірками

Учасники проекту Танці з зірками (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що раніше MARUV перетворилася на сексапільну заклинательницю змій.

Олена Шоптенко розповіла, як склалися стосунки з Дмитром Дікусаром після розлучення Міг помітити професіонал: Сахневич розповіла, що вона зробила з Даніелем Салемом
Новини України Танці з зіркамиТанцы со звездами
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся