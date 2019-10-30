Хвилюється і ревнує: партнерка Остапчука з Танців з зірками зробила зізнання

Ілона Гвоздьова зробила зізнання про чоловіка (Колаж РБК-Україна)

Ілона Гвоздьова відверто розповіла, як ставиться її чоловік до партнерів по Танцях з зірками

Ілона Гвоздьова, партнерка телеведучого і шоумена Володимира Остапчука за проектом "Танці з зірками", зізналася, що її чоловік ревнує. Вона пояснила, що чоловікові доводиться ділити її з танцювальним шоу ось вже майже 10 років і він ревнує її до партнерів.

Ілона Гвоздьова розповіла, що її чоловікові було важко змиритися з тим, що його дружина танцює з іншими чоловіками, і він хоч і відноситься до роботи дружини з розумінням, але все одно ревнує.

Ілона Гвоздьова (Фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Як кожному нормальному чоловікові, йому важко. Адже дружина знаходиться в руках іншого. Він хвилюється і ревнує. За день мені приходить чимало повідомлень, коментарів. Думаю, у нього сталеві нерви", - розповіла Гвоздьова.

Вона поділилася цікавою історією про те, як в 2009 році відбулося її перше танцювальне шоу і як до цього поставився її чоловік Іван.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (Фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Хочу розповісти вам забавну історію. У 2009 році пройшло моє перше танцювальне шоу з моєю участю. Іван думав, що це мій останній проект. Як виявилося, це був тільки початок. Тому в цьому році ми святкуємо ювілей, як чоловік ділить мене з професією. Поки що нам це вдається. І вважаю, що через кілька років все ж варто заспокоїтися. Спробую себе в позакадровій роботі", - зізналася хореограф.