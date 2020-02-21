Фото: сутички в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Наразі затримано одного чоловіка

Поліція встановить всіх причетних до сутичок у Нових Санжарах, де вчора протестували проти розміщення евакуйованих з Уханя. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Іван Виговський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами начальника поліції, наразі затримано одного причетного до вчорашніх зіткнень в Нових Санжарах, який намагався наїхати на правоохоронців. Зараз поліція встановлює особи всіх, хто вчора порушував закон.

"У нас є одна особа, яка затримана. Місцевий мешканець намагався наїхати на працівників спецпідрозділу. Всього протягом дня доставили до підрозділів 24 особи, всі ці особи місцеві. Сьогодні, аналізуючи ситуацію, яка склалася, ми бачимо там і сторонніх осіб. Вони будуть також ідентифіковані, встановлені та притягнуті до відповідальності", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Полтавської області відкрила 5 кримінальних проваджень за фактом зіткнень у Нових Санжарах. Правоохоронці відкрили справи за статтями 293, 294, 161, 279 та 345 Кримінального кодексу України.

Також РБК-Україна писало, що за даними глави Національної поліції Ігоря Клименка, правоохоронці продовж доби у Нових Санжарах затримали 24 людини. Клименко зазначав, що за фактом сутичок буде проведене відповідне розслідування дій активних учасників протесту.