Є каламутні особистості: Сенцов про оточення президента Зеленського

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Сенцов зазначив, що в оточенні президента є дивні люди

Олег Сенцов, український режисер, письменник і колишній політв'язень, розповів про те, як сприймає президента України Володимира Зеленського та його оточення. Про це він повідомив у розмові з активістами і волонтерами під час зустрічі в Veteran Hub 10 грудня.

Олег Сенцов, зазначив, що Володимир Зеленський виглядає дуже щирим, але в його команді є різні люди і деякі з них роблять дивні речі.

"Я вважаю, що Зеленський щирий і він не грає. Є питання до його оточення. Там багато дивних особистостей, які роблять дивні справи. Є хороші хлопці, які роблять правильні речі, а є абсолютно каламутні. І ще є стара система, яка може поглинути його", - розповів колишній в'язень Кремля.

Він додав, що Донбас можна буде звільнити тільки після того, як Путіна не буде у влади.

"Поки Путін при владі, ми не зможемо звільнити Донбас. Він не віддасть його на наших умовах. Крим він тим більше не віддасть, він швидше Кремль віддасть, ніж Крим. Але Путін не вічний, ми все повернемо рано чи пізно", - додав Сенцов.