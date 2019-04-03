На "Суспільному" назвали умови проведення дебатів на НСК "Олімпійський"

Колаж РБК-Україна

Технічна можливість для проведення дебатів на стадіоні є

Технічна можливість провести дебати між кандидатами у президенти України на стадіоні НСК "Олімпійський" у Суспільного мовника є. Як інформує РБК-Україна, про це прес-служба "Супільного" повідомила "Громадському".

Зокрема, у телеканалу UA:Перший є можливість проводити трансляцію зі стадіону, проте рішення про дебати саме на стадіоні прийматиме Центральна виборча комісія.

На "Суспільному" посилаються на відповідне положення ЦВК про проведення дебатів від 2014 року. В документі зазначено, що дебати проводять у студії (кімнаті) національного мовника.

"Тому зараз слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні - то це буде шоу, або дискусія, але не дебати", - пояснили у прес-службі.

Додамо, що Петро Порошенко у своєму телеграм-каналі запустив опитування на тему дебатів. Зокрема, він нагадав законні часові рамки, в які мають відбутися телевізійні дебати. Апелюючи до дедлайну у 24 години, пославленого Зеленським, Порошенко поцікавився думкою читачів - чинити йому законно в цьому випадку чи порушити закон.

Нагадаємо, сьогодні лідер пешого туру президентських виборів Володимир Зеленський викликав свого опонента, чинного президента країни Петра Порошенка, на дебати на стадіоні НСК "Олімпійський". Він йому дав 24 години для прийняття його умов.

Раніше Петро Порошенко заявив під час брифінгу 31 березня, що перед другим туром виборів президента України 2019 повинні пройти дебати кандидатів. За словами Порошенка, ключовим елементом другого туру президентських виборів повинні бути дебати.

На "Олімпійському" відреагували на заяву Зеленського тим, що підприємство є аполітичним.