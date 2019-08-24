Це ганебно: Меган Маркл і принцу Гаррі дорікнули в цинізмі

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі, які на словах ратують за захист екології, насправді чинять інакше

Меган Маркл і принц Гаррі через своє марнотратство можуть втратити право називатися "борцями за екологію". Скандал після перельотів на приватних літаках набирає обертів, і на герцогів Сассекських ополчилися видатні британські журналісти та експерти, які вважають таку поведінку представників королівської сім'ї лицемірною та ганебною. Про це пише Express.co.uk.

Принц і його дружина - колишня американська актриса - цього літа літали на приватних джетах на Ібіцу та в Ніццу, в той час як герцог Вільям із Кейт Міддлтон обрали для перельоту звичайний бюджетний рейс. Багато хто вважає, що таким чином вони дали урок подружжю Сассекських, що тільки зміцнило суспільство в переконанні - конфлікт між братами та їхніми дружинами посилюється.

Принци Гаррі та Вільям з дружинами Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: royal.gov.uk)

Обурена подорожами Меган і Гаррі на приватному літаку, незважаючи на те, що вони обидва відкрито висловлювалися з приводу зміни клімату, відомий британський коментатор Керол Мелоун вважає це неприпустимим і цинічним.

Справа в тому, що герцоги Сассекські відкрито висловлювалися з питань навколишнього середовища і наполягали на тому, що необхідно зробити ще більше для захисту планети. При цьому на практиці вибирають дорогі джети, що забруднюють екологію.

Мелоун назвала "еко-борців" Гаррі і Меган, які мають відповідні вірчі грамоти, "застреленими".

"Ви не можете читати нам і решті світу лекції про зміну клімату, коли ви всюди подорожуєте приватними літаками", - сказала вона і додала, що їх можуть позбавити повноважень еко-борців і прихильників боротьби за клімат.

Зазначимо, що Меган і Гаррі говорили про небезпечний вплив зміни клімату, а герцог Сассекський недавно натякав в інтерв'ю, що пара хотіла ю мати ще одну дитину на благо навколишньому середовищю.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Додамо, що раніше в серпні принц Гаррі також піддався критиці після того, як босоніж виступив з промовою про порятунок планети, а виступав перед групою знаменитостей вищого класу, які прилетіли на приватних літаках, які споживають величезну кількість пального.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Вімблдоні герцогиня Сассекська попала в гучний скандал, пов'язаний із забороною оточуючим її фотографувати під час турніру. Таке "табу" викликало в місцевій пресі широку хвилю критики.

Також ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть велику родину. Експерти прогнозують, що герцоги Сассекські можуть оголосити про вагітність Меган вже до кінця 2019 року.