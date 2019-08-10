Час задуматися: британці вказали Меган Маркл на її головну помилку

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл часто піддається жорсткій критиці

Меган Маркл зіткнулася з черговими труднощами через недоброзичливців, які при кожній появі герцогині на публіці з первістком Арчі, постійно звинувачують її в тому, що вона погана мати і не вміє поводитися з дитиною. Про це пише західний таблоїд Ехргеѕѕ.co.uk

Британські експерти радять Меган найняти професійну PR-команду, яка буде ретельно продумувати появи герцогині Сассекської на публіці, щоб уникнути нових звинувачень.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Тому Бурлет, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю, стверджує, що Букінгемський палац повинен провести кампанію, щоб захистити її імідж як матері і члена королівської сім'ї.

Остання хвиля негативу у бік герцогині була виплеснута після того, як вона разом з Арчі прийшла підтримати Гаррі на чемпіонат з поло. Знімки Меган з дитиною на руках розлетілися по світу і піддалися критиці.

Герцогиню звинуватили в тому, що вона не вміє тримати дитину. Мовляв, це може свідчити про те, що вона проводить з сином дуже мало часу - а основну турботу на себе беруть няні.

Меган Маркл з Арчі (фото: GettyImages)

Хоча члени королівської сім'ї зазвичай воліють не брати участь в подібних ситуаціях і не відповідати на критику, експерт вважає, що у випадку з Маркл - це величезна помилка. Том Бурлет стверджує, що Букінгемський палац повинен провести PR-кампанію для покращення "материнського іміджу" Меган.

"Незважаючи на те, що там може бути няня, як це часто трапляється з королівською родиною, можливо, їй варто краще доглядати за своєю дитиною на публіці, щоб показати материнський образ", - вважає PR-спеціаліст.

Меган Маркл з Арчі (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex )

Зазначимо, що майбутня герцогиня Сассекська стала ціллю серії жорстоких атак з боку тролів з тих пір, як в листопаді 2017 року було оголошено про її заручини з принцом Гаррі.

Меган і Гаррі постійно доводиться захищатися від нападок хейтерів, приховуючи та оберігаючи своє приватне життя. Але навіть подібні спроби герцогів - як утримання в таємниці терміну та місця пологів, хрещення, імен хрещених батьків, не можуть вберегти їх. Громадськість навпаки закидає герцогам те, що таким чином вони хочуть підігріти інтерес до себе.

До речі, нещодавно колишні армійські друзі принца Гаррі були неприємно здивовані тим впливом, який справляє на нього дружина. Товариші по службі герцога Сассекського по Афганістану були вражені тим, що колись брутал і пияка Гаррі тепер балує себе дорогими педикюром і сеансами масажу.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.