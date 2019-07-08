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В цьому вся проблема: Комаровський розвіяв міф про запалення легенів

STYLERЖиття    08.07.2019 - 23:00
В цьому вся проблема: Комаровський розвіяв міф про запалення легенів
Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровський пояснив, що потрібно робити, щоб дитина не захворіла небезпечною хворобою

Доктор Комаровський відповів на запитання батьків про те, які способи профілактики пневмонії існують. Він пояснив, що потрібно робити дорослим, щоб дитина не отримала запалення легенів внаслідок простудних захворювань. Про це Комаровський написав на своїй сторінці в Instagram.

Євген Комаровський зазначив, що найважливіший чинник профілактики пневмонії – це надання адекватної допомоги при гострих респіраторних вірусних інфекціях, так як саме вони стають причиною розвитку запалення легенів найчастіше.

"Тобто, ми постійно про це говоримо, але захворіла дитина, не треба постільного режиму, тому що, коли вона рухається, то немає застою крові, треба багато пити, треба не змушувати їсти, і головне, відповідь на питання: "Чим дихати?" – додав дитячий лікар.

Він пояснив, що також важливо відмовитися від всіляких ліків, які не можуть стати профілактикою для запалення легенів, а найчастіше тільки погіршують ситуацію.

"Знову-таки величезна кількість ліків, які ви використовуєте, самі, без лікарів, мають підсушуючу дію на слиз, і ви про це часто не знаєте, а ці ліки активно використовуються і викликають дуже часто запалення легенів. Тому будьте обережні. Профілактика запалення легенів не передбачає ковтання пігулок. Профілактика запалення легенів, як правило, передбачає нормальний спосіб життя, свіже повітря і рясне пиття. І цього достатньо. Але тільки в цьому не зацікавлені величезна кількість аптекарів. Ось у чому вся проблема", - резюмував лікар Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський розвіяв міф про розвиток дітей.

А також розповідали про те, що Комаровський застеріг батьків про небезпеку.

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