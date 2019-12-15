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Це не назавжди: Мухарський записав послання команді Зеленського після обшуків

STYLERЖиття    15.12.2019 - 08:02
Це не назавжди: Мухарський записав послання команді Зеленського після обшуків
Мухарський записав відео для влади після обшуків у своїй квартирі (фото: facebook.com/AntinMukharskyi)

Антін Мухарський виклав в мережу сатиричне відео після того, як його квартиру обшукали силовики

Український шоумен, письменник і музикант Антін Мухарський, який виступає під псевдонімом Орест Лютий, зробив нове відео на пісню, яку присвятив команді президента України Володимира Зеленського.

Мухарський зробив відео з сатиричною композицією, яка отримала назву "Лук'янівський СІЗО". При цьому в дужках вказується, що ця пісня присвячується владі Зеленського.

"Всім нинішнім можновладцям на згадку про те, що влада – це не назавжди!" – написано на початку цього відео.

Мухарський записав відео для влади після обшуків у своїй квартирі (відео: YouTube)

Варто зазначити, що сама пісня вийшла у світ ще в 2012 році. Але тільки зараз Мухарський зробив на неї відео і виклав в мережу.

Нагадаємо, що Мухарський розповів про обшук в квартирі і звернувся до українців. За його словами, о 5:30 до нього в квартиру увірвалися люди в масках і бронежилетах і забрали у нього і у його гостей мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Артист заявив, що силовики виламали йому двері і навіть не пред'явили жодних дозвільних на обшук документів.

У свою чергу МВС також прокоментувало обшук у Мухарського і можливий зв'язок того, що відбувається з розслідуванням справи вбивства Павла Шеремета.

Раніше повідомлялося про те, що на брифінгу МВС опублікувало імена і фото усіх підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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