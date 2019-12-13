Я теж причетний: Мухарський розповів про обшук у квартирі та звернувся до українців (відео)

Антін Мухарський розповів про обшук у своїй квартирі (Фото: facebook.com/AntinMukharskyi)

У Антіна Мухарського провели обшук в квартирі

Український письменник і музикант Антін Мухаский розповів про обшуки в своїй квартирі на Подолі в Києві. Артист зазначив, що 13 грудня о пів на шосту ранку в приміщення увірвалися люди в бронежилетах і в масках, які виламали двері і забрали у нього та його гостей мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Про це відомий шоумен розповів на сторінці в Facebook.

Музикант наголосив, що силовики не пред'явили жодних документів, рішення суду чи постанови прокуратури.

"Зараз мої юристи та представники проводять розслідування цього кричущого випадку, коли в країні починається справжнє беззаконня, і в будь-яку квартиру, і навіть до вас, хто дивиться це відео, можуть увірватися представники так званих силових структур", - заявив Мухарський.

Також він провів паралелі зі справою про вбивство Павла Шеремета і вчорашнім брифінгом та прес-конференцією президента, міністра МВС і генпрокурора, "які пред'явили звинувачення людям з добровольчих рухів, ветеранам АТО".

"Я теж певною мірою причетний до цього руху, навіть нагороджений державними відзнаками, і теж брав активну участь у подіях на Сході в якості артиста, волонетра, і людини, яка всіляко підтримує опір, в тому числі і збройний, проти російської агресії, яка досі триває проти України", - сказав Мухарський

Артист пообіцяв інформувати про подальший розвиток ситуації в мережі.

"Разом прорвемося, і такі часи переживали!" - сказав він.

Відео: Антін Мухарський розповів про обшук у своїй квартирі