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Обшуки у Антіна Мухарського: з'явилася заява МВС (відео)

STYLERПерсони    14.12.2019 - 12:20
Обшуки у Антіна Мухарського: з'явилася заява МВС (відео)
Антін Мухарський (Фото: facebook.com/AntinMukharskyi)

У МВС прокоментували обшуки у Антіна Мухарського та можливий зв'язок цих подій з розслідуванням справи Шеремета

Антін Мухарський 13 грудня заявив про обшуки в його квартирі. Шоумен, музикант і волонтер пов'язав те, що відбувається, з розслідуванням вбивства Павла Шеремета, в якому підозрюють добровольців і волонтерів.

Нагадаємо, в квартиру Мухарського рано вранці увірвалися люди в бронежилетах і масках. Вони виламали двері, забрали з квартири комп'ютерну техніку і телефони.

Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко в ефірі каналу "Прямий" прокоментував ситуацію з обшуками у Мухарського. Він не підтвердив і не спростував пряму причетність шоумена до справи Шеремета.

Шевченко заявив, що у справі проводилося і буде проводитися багато слідчих дій, в тому числі і обшуків.

"У нас тільки допитаних 3700 чоловік, а може бути ще більше. Тому я б просив не сприймати будь-які слідчі дії як якийсь вирок", - заявив представник МВС.

Він стверджує, що слідство має повне право проводити будь-які дії, санкціоновані судом. І обшук в будинку будь-якої людини - не може вважатися вироком тим, хто там знаходиться.

"Це свідчить тільки про те, що слідство хоче в цьому місці знайти певні відомості, які, на думку слідства, мають істотне значення для нього", - зазначив Шевченко.

Обшуки у Мухарського та зв'язок з розслідуванням вбивства Шеремета (відео: YouTube/Прямий)

Нагадаємо, в МВС оголосили про розкриття вбивства українського, російського і білоруського журналіста Павла Шеремета, яке відбулося 20 липня 2016 року. Шеремет загинув під час вибуху автомобіля.

Правоохоронці заявили про причетність п'яти добровольців, медиків і волонтерів - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, Інни та Владислава Грищенків. Дугарь, яку слідство назвало "розвідницею", відправили під домашній арешт, Антоненко і Кузьменко, нібито "закладники вибухівки", були відправлені під варту на 60 днів.

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