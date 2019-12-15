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Это не навсегда: Мухарский записал послание команде Зеленского после обысков

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 08:02
Это не навсегда: Мухарский записал послание команде Зеленского после обысков
Мухарский записал видео для власти после обысков в своей квартире (фото: facebook.com/AntinMukharskyi)

Антин Мухарский выложил в сеть сатирическое видео после того, как его квартиру обыскали силовики

Украинский шоумен, писатель и музыкант Антин Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютый, сделал новое видео на песню, которую посвятил команде президента Украины Владимира Зеленского.

Мухарский сделал видео с сатирической композицией, которая получила название "Лук’янівський СІЗО". При этом в скобках указывается, что эта песня посвящается власти Зеленского.

"Всем нынешним властям в память о том, что власть – это не навсегда!" – написано в начале этого видео.

Мухарский записал видео для власти после обысков в своей квартире (видео: YouTube)

Стоит отметить, что сама песня вышла в свет еще в 2012 году. Но только сейчас Мухарский сделал на нее видео и выложил в сеть.

Напомним, что Мухарский рассказал про обыск в квартире и обратился к украинцам. По его словам, в 5:30 к нему в квартиру вломились люди в масках и бронежилетах и забрали у него и у его гостей мобильные телефон и компьютерную технику.

Артист заявил, что силовики выломали ему дверь и даже не предъявили никаких разрешительных на обыск документов.

В свою очередь МВД также прокомментировало обыск у Мухарского и возможную связь происходящего с расследованием дела убийства Павла Шеремета.

Ранее сообщалось о том, что на брифинге МВД опубликовало имена и фото всех подозреваемых в убийстве Шеремета.

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