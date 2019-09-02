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Воїни ЗСУ повернули частину нашої землі на Донбасі та просунулися вперед

STYLERВійна    02.09.2019 - 12:20
Воїни ЗСУ повернули частину нашої землі на Донбасі та просунулися вперед
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Піхотинці ЗСУ змусили бойовиків кинути укріплення під Горлівкою та піти в тил

На Донбасі українські військові просунулися ближче до окупованої "ДНРівцямиі" Горлівки під Донецьком і змусили російсько-терористичні угруповання відійти, залишивши свої позиції. Про це розповів відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що бійці ЗСУ при цьому не застосовували зброю і дотримувалися всіх домовленостей про "хлібне перемир'я", які самі бойовики порушують регулярно, не припиняючи обстріли по всій лінії фронту.

Окупанти виявили, що їх укріплення в районі передмістя Горлівки опинилися в напівкільці передових позицій українських воїнів та втекли в тил.

Справа в тому, що піхотинці-ОСи активно окопуються і тим самим розширюють свою зону відповідальності.

Воїни ЗСУ повернули частину нашої землі на Донбасі та просунулися вперед

ЗСУ просунулися вперед і наблизилися до Горлівки (Ілюстративне фото: mil.gov.ua)

"Хороші новини прийшли з війни... Вийшла ситуація, що раптом частина позицій бойовиків несподівано для них виявилася в напівкільці наших передових позицій. Відчуваючи, що зараз запахне смаженим, вони, прихопивши свою зброю, просто втекли в тил, залишивши свої укріплені позиції.

Люблю піхоту. Трудівники полів", - йдеться в публікації.

Користувачі мережі вітають і дякують захисникам України за звільнення від окупантів ще однієї частини нашої землі. Також в коментарях зауважується, що незабаром схожа ситуація складеться і на іншій ділянці фронту, і бійці ЗСУ потіснять противника ще далі.

  • Перевірена тактика. Зараз чекаю подібних новин з іншого місця;
  • Янгола хранителя вам;
  • Даремно це розповіли, тепер БСЛ заборонять, залишать тільки саперні лопатки ...
  • Це вже не перший випадок!

Воїни ЗСУ повернули частину нашої землі на Донбасі та просунулися вперед

Воїни ЗСУ повернули частину нашої землі на Донбасі та просунулися вперед

Скрін коментарів

Раніше повідомлялося, що в травні на Донбасі воїни ЗСУ звільнили від окупантів чергову частину нашої території в Донецькій області - військовослужбовці 46-го батальйону "Донбас-Україна" зайняли панівні висоти над населеним пунктом Калинове.

Також ми писали про те, що в березні ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС близько тимчасово окупованої Горлівки та зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків "ДНР".

Нагадаємо, що на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".

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