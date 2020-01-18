19-річна українка продала свою цноту за приголомшливу суму: фото дівчини

Українка продала свою цноту (фото: колаж РБК-Україна)

Українка виставила свою цноту на аукціон і заробила на цьому круглу суму

Українка, яка проживає в США, в кінці 2019 року виставила свою цноту на аукціон. Стартова ціна починалася з позначки в 100 тисяч євро, але остаточна склала 1,3 млн євро. Саме таку суму заплатив 58-річний житель Німеччини, який побажав стати першим чоловіком 19-річної харків'янки.

Цікаво, що до аукціону допускаються не всі чоловіки, а тільки ті, статки яких перевищували 10 млн євро. Переможцем торгів став підприємець з Мюнхена.

Українка продала свою невинність (фото: Типова Україна/Telegram)

При цьому чоловік не збирається проводити тільки одну ніч з молодою українкою, він заявив, що хоче одружитися на ній, і буде кожен місяць їй виділяти по 10 тисяч євро. Про це йдеться в повідомленні Telegram-групи "Харків 1654".

Українка продала свою невинність (фото: Типова Україна/Telegram)

Дівчину звуть Катя і перед початком аукціону вона записала відеозвернення, в якому заявила, що це її свідомий вибір. Вона пішла на цей крок, тому що хоче подорожувати і просто жити.

Українка продала свою невинність (відео: YouTube)

У відео вона також зазначила, що знаходиться в пошуках чоловіка, який буде давати їй 10 тисяч євро кожен місяць.

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок, коли таким чином молоді дівчата вирішують поліпшити своє матеріальне становище. На сайтах ескорт-агентств оголошень про продаж цноти дуже багато.